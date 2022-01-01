Длинногубцы Thorvik, 180 мм, LNP0180
Арт. thorvik_8165
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Материал рукоятки
|2х-компонентный обрезиненный пластик
Описание товара:Длинногубцы Thorvik, 180 мм, LNP0180 являются шарнирно-губцевым инструментом, который предназначен для удержания проводов, различных мелких деталей, особенно тех, что находятся в труднодоступных местах.
Особенности и преимущества:
- Рабочая часть выполнена из прочной высоколегированной стали.
- Изделие оснащено двухкомпонентными рукоятками.