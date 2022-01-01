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Длинногубцы Thorvik, 180 мм, LNP0180
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Плоскогубцы
    Длинногубцы Thorvik, 180 мм, LNP0180
    Арт. thorvik_8165
    Длинногубцы Thorvik, 180 мм, LNP0180
    Длинногубцы Thorvik, 180 мм, LNP0180
      Длинногубцы Thorvik, 180 мм, LNP0180
      Длинногубцы Thorvik, 180 мм, LNP0180

      Длинногубцы Thorvik, 180 мм, LNP0180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8165

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Материал рукоятки
      		2х-компонентный обрезиненный пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Длинногубцы Thorvik, 180 мм, LNP0180 являются шарнирно-губцевым инструментом, который предназначен для удержания проводов, различных мелких деталей, особенно тех, что находятся в труднодоступных местах. 

        Особенности и преимущества:

        • Рабочая часть выполнена из прочной высоколегированной стали. 
        • Изделие оснащено двухкомпонентными рукоятками.