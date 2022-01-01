Описание товара:

Особенности и преимущества:

Рабочая часть выполнена из прочной высоколегированной стали.

Изделие оснащено двухкомпонентными рукоятками.

Длинногубцы Thorvik, 180 мм, LNP0180 являются шарнирно-губцевым инструментом, который предназначен для удержания проводов, различных мелких деталей, особенно тех, что находятся в труднодоступных местах.