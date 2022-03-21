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Длинногубцы изогнутые Matrix 17420 Nickel (160 мм)
5.0
2
550 ₽
Плоскогубцы
    Длинногубцы изогнутые Matrix 17420 Nickel (160 мм)
    Арт. Х1307355
    5.0
    2
    Длинногубцы изогнутые Matrix 17420 Nickel (160 мм)
    Длинногубцы изогнутые Matrix 17420 Nickel (160 мм)
      Длинногубцы изогнутые Matrix 17420 Nickel (160 мм)
      Длинногубцы изогнутые Matrix 17420 Nickel (160 мм)

      Длинногубцы изогнутые Matrix 17420 Nickel (160 мм)

      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1307355
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изогнутые никелированные длинногубцы 160 мм MATRIX NICKEL 17420 представляет собой прочный и надежный ручной инструмент, который подходит для выполнения множества разнообразных монтажных и ремонтных работ. Длинногубцы обладают повышенным рабочим ресурсом за счет использования качественной стали, а также надежно защищены от коррозии. Двухкомпонентные ручки обеспечивают уверенный хват без скольжения.

        Преимущества

        • Длительный срок эксплуатации
        • Защита от коррозии
        • Размер 160 мм
        • Прочность
        • Рабочая часть закалена токами высокой частоты
        • Твердость - 53 HRc