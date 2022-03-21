Длинногубцы изогнутые Matrix 17420 Nickel (160 мм)

Преимущества

Длительный срок эксплуатации

Защита от коррозии

Размер 160 мм

Прочность

Рабочая часть закалена токами высокой частоты

Твердость - 53 HRc

Изогнутые никелированные длинногубцы 160 мм MATRIX NICKEL 17420 представляет собой прочный и надежный ручной инструмент, который подходит для выполнения множества разнообразных монтажных и ремонтных работ. Длинногубцы обладают повышенным рабочим ресурсом за счет использования качественной стали, а также надежно защищены от коррозии. Двухкомпонентные ручки обеспечивают уверенный хват без скольжения.