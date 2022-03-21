Длинногубцы изогнутые Matrix 17420 Nickel (160 мм)
Арт. Х1307355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|сталь 45
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- Изогнутые никелированные длинногубцы 160 мм MATRIX NICKEL 17420 представляет собой прочный и надежный ручной инструмент, который подходит для выполнения множества разнообразных монтажных и ремонтных работ. Длинногубцы обладают повышенным рабочим ресурсом за счет использования качественной стали, а также надежно защищены от коррозии. Двухкомпонентные ручки обеспечивают уверенный хват без скольжения.
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- Защита от коррозии
- Размер 160 мм
- Прочность
- Рабочая часть закалена токами высокой частоты
- Твердость - 53 HRc