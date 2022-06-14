Длинногубцы Matrix 17168 Nickel
Арт. Х1307354
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина, мм
|200
|
Материал губок
|сталь 45
С этим товаром смотрят
- Длинногубцы NICKEL 200 мм прямые MATRIX 17168 предназначены для широкого спектра монтажных и ремонтных работ. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки удобны в работе. Никелевое покрытие увеличивает износостойкость и препятствует образованию коррозии. Рабочие кромки закалены токами высокой частоты.
Преимущества
- Прямая форма
- Эргономичные рукоятки
- Изготовлены из высокопрочной стали
- Рабочие кромки закалены токами высокой частоты
- Твердость рабочих кромок - 53 HRc