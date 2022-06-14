Длинногубцы Matrix 17168 Nickel

Преимущества

Прямая форма

Эргономичные рукоятки

Изготовлены из высокопрочной стали

Рабочие кромки закалены токами высокой частоты

Твердость рабочих кромок - 53 HRc

Длинногубцы NICKEL 200 мм прямые MATRIX 17168 предназначены для широкого спектра монтажных и ремонтных работ. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки удобны в работе. Никелевое покрытие увеличивает износостойкость и препятствует образованию коррозии. Рабочие кромки закалены токами высокой частоты.