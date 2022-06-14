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Длинногубцы Matrix 17168 Nickel
5.0
3
590 ₽
Плоскогубцы
    Длинногубцы Matrix 17168 Nickel
    Арт. Х1307354
    5.0
    3
    Длинногубцы Matrix 17168 Nickel
    Длинногубцы Matrix 17168 Nickel
    Длинногубцы Matrix 17168 Nickel
    Длинногубцы Matrix 17168 Nickel
      Длинногубцы Matrix 17168 Nickel
      Длинногубцы Matrix 17168 Nickel
      Длинногубцы Matrix 17168 Nickel
      Длинногубцы Matrix 17168 Nickel

      Длинногубцы Matrix 17168 Nickel

      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1307354
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Длинногубцы NICKEL 200 мм прямые MATRIX 17168 предназначены для широкого спектра монтажных и ремонтных работ. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки удобны в работе. Никелевое покрытие увеличивает износостойкость и препятствует образованию коррозии. Рабочие кромки закалены токами высокой частоты.

        Преимущества

        • Прямая форма
        • Эргономичные рукоятки
        • Изготовлены из высокопрочной стали
        • Рабочие кромки закалены токами высокой частоты
        • Твердость рабочих кромок - 53 HRc