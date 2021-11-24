Длинногубцы с режущими кромками Knipex Аист 1000 V KN-2616200 VDE

Преимущества

Малый вес - 0.206 кг снижает энергоемкость работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой ванадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента

Возможность работы с твердой проволокой диаметром до 2.2 мм, проволокой средней твердости диаметром до 3.2 мм

Плоско - круглые губцы имеют заостренную форму и снабжены специальными зубцами для более удобной работы

Прецизионные кончики губок обладают упругостью и устойчивостью к скручиванию

Данный инструмент испытан на соответствие нормам VDE

Механические узлы длинногубцев соответствует Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)

Возможно использование инструмента для электротехнических работ с переменными токами напряжением до 1000 В и с постоянными токами напряжением до 1500 В

Длина длинногубцев составляет всего 200 мм, что упрощает их хранение и транспортировку

Длинногубцы с резцом KNIPEX KN-2616200 применяются в электро-, радиотехнике и электронике для захвата и удержания различных деталей, а также для резания проводов и проволоки различной степени твердости. Прецизионные кончики губок инструмента обладают упругостью и устойчивостью к скручиванию, что делает их форму более стабильной. Губки имеют заостренную форму для работы в труднодоступных местах, а специальные зубцы на их поверхности, служат для максимального контроля и надежного удержания деталей во время работы.