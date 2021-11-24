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Длинногубцы с режущими кромками Knipex Аист 1000 V KN-2616200 VDE
5.0
1
4 470 ₽
Плоскогубцы
    Длинногубцы с режущими кромками Knipex Аист 1000 V KN-2616200 VDE
    Арт. Х13079385
    5.0
    1
    Длинногубцы с режущими кромками Knipex Аист 1000 V KN-2616200 VDE
    Длинногубцы с режущими кромками Knipex Аист 1000 V KN-2616200 VDE
      Длинногубцы с режущими кромками Knipex Аист 1000 V KN-2616200 VDE
      Длинногубцы с режущими кромками Knipex Аист 1000 V KN-2616200 VDE

      Длинногубцы с режущими кромками Knipex Аист 1000 V KN-2616200 VDE

      4 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13079385
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      4 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Длинногубцы с резцом KNIPEX KN-2616200 применяются в электро-, радиотехнике и электронике для захвата и удержания различных деталей, а также для резания проводов и проволоки различной степени твердости. Прецизионные кончики губок инструмента обладают упругостью и устойчивостью к скручиванию, что делает их форму более стабильной. Губки имеют заостренную форму для работы в труднодоступных местах, а специальные зубцы на их поверхности, служат для максимального контроля и надежного удержания деталей во время работы.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.206 кг снижает энергоемкость работы
        • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой ванадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента
        • Возможность работы с твердой проволокой диаметром до 2.2 мм, проволокой средней твердости диаметром до 3.2 мм
        • Плоско - круглые губцы имеют заостренную форму и снабжены специальными зубцами для более удобной работы
        • Прецизионные кончики губок обладают упругостью и устойчивостью к скручиванию
        • Данный инструмент испытан на соответствие нормам VDE
        • Механические узлы длинногубцев соответствует Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)
        • Возможно использование инструмента для электротехнических работ с переменными токами напряжением до 1000 В и с постоянными токами напряжением до 1500 В
        • Длина длинногубцев составляет всего 200 мм, что упрощает их хранение и транспортировку