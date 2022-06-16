Длинногубцы с резцом KNIPEX KN-2502160 применяются в электро, радиотехнике и электронике для захвата и удержания различных деталей, а также для резания проводов и проволоки различной степени твердости. Плоско - круглые губки имеют заостренную форму и снабжены специальными зубцами для лучшего удержания деталей, что делает это инструмент незаменимым при выполнении точных работ.

Преимущества