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Длинногубцы с резцом Knipex KN-2502160
5.0
1
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Плоскогубцы
    Длинногубцы с резцом Knipex KN-2502160
    Арт. О00000008201
    5.0
    1
    Длинногубцы с резцом Knipex KN-2502160
    Длинногубцы с резцом Knipex KN-2502160
      Длинногубцы с резцом Knipex KN-2502160
      Длинногубцы с резцом Knipex KN-2502160

      Длинногубцы с резцом Knipex KN-2502160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000008201
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Длинногубцы с резцом KNIPEX KN-2502160 применяются в электро, радиотехнике и электронике для захвата и удержания различных деталей, а также для резания проводов и проволоки различной степени твердости. Плоско - круглые губки имеют заостренную форму и снабжены специальными зубцами для лучшего удержания деталей, что делает это инструмент незаменимым при выполнении точных работ. 

        Преимущества

        • Предназначены для точных работ по захвату и резке
        • Заостренные, плоско-круглые губцы
        • Захватные плоскости с зубцами
        • С режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
        • Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
        • Ванадиевая сталь, кованая, закалённая в масле
        • Возможность работы с твердой проволокой диаметром до 1.6 мм, проволокой средней твердости диаметром до 2.5 мм
        • Черненые - дополнительная защита от коррозии