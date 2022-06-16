Длинногубцы с резцом Knipex KN-2502160
Арт. О00000008201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|сталь
- Длинногубцы с резцом KNIPEX KN-2502160 применяются в электро, радиотехнике и электронике для захвата и удержания различных деталей, а также для резания проводов и проволоки различной степени твердости. Плоско - круглые губки имеют заостренную форму и снабжены специальными зубцами для лучшего удержания деталей, что делает это инструмент незаменимым при выполнении точных работ.
Преимущества
- Предназначены для точных работ по захвату и резке
- Заостренные, плоско-круглые губцы
- Захватные плоскости с зубцами
- С режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- Ванадиевая сталь, кованая, закалённая в масле
- Возможность работы с твердой проволокой диаметром до 1.6 мм, проволокой средней твердости диаметром до 2.5 мм
- Черненые - дополнительная защита от коррозии