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Длинногубцы с резцом Knipex KN-2612200
5.0
2
3 410 ₽
Плоскогубцы
    Длинногубцы с резцом Knipex KN-2612200
    Арт. О00000008202
    5.0
    2
    Длинногубцы с резцом Knipex KN-2612200
    Длинногубцы с резцом Knipex KN-2612200
      Длинногубцы с резцом Knipex KN-2612200
      Длинногубцы с резцом Knipex KN-2612200

      Длинногубцы с резцом Knipex KN-2612200

      3 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008202
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      3 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Длинногубцы с резцом KNIPEX KN-2612200 применяются в электро, радиотехнике и электронике для захвата и удержания различных деталей, а также для резания проводов и проволоки различной степени твердости. Инструмент имеет высокие показатели прочности и надежности благодаря высококачественным материалам, используемым при его изготовлении. Комфорт при работе достигается за счет малого веса - 0.201 кг и специальных двухкомпонентных чехлов рукояток, препятствующих выскальзыванию длинногубцев из рук оператора при работе.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.201 кг снижает энергоемкость работы
        • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой ванадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента
        • Возможность работы с твердой проволокой диаметром до 2.2 мм, проволокой средней твердости диаметром до 3.2 мм
        • Прецизионные кончики губок обладают упругостью и устойчивостью к скручиванию
        • Плоско - круглые губцы имеют заостренную форму и снабжены специальными зубцами для более удобной работы
        • Длина длинногубцев составляет всего 200 мм, что упрощает их хранение и транспортировку