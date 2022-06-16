Преимущества

Малый вес - 0.201 кг снижает энергоемкость работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой ванадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента

Возможность работы с твердой проволокой диаметром до 2.2 мм, проволокой средней твердости диаметром до 3.2 мм

Прецизионные кончики губок обладают упругостью и устойчивостью к скручиванию

Плоско - круглые губцы имеют заостренную форму и снабжены специальными зубцами для более удобной работы

Длина длинногубцев составляет всего 200 мм, что упрощает их хранение и транспортировку

Длинногубцы с резцом KNIPEX KN-2612200 применяются в электро, радиотехнике и электронике для захвата и удержания различных деталей, а также для резания проводов и проволоки различной степени твердости. Инструмент имеет высокие показатели прочности и надежности благодаря высококачественным материалам, используемым при его изготовлении. Комфорт при работе достигается за счет малого веса - 0.201 кг и специальных двухкомпонентных чехлов рукояток, препятствующих выскальзыванию длинногубцев из рук оператора при работе.