Секатор Добрыня 10152
Арт. О00000028443
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
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- Секатор Добрыня 10152 - предназначен для обрезки цветов, винограда, ненужных веток деревьев и кустарников. Удобен для работы флористов и лозоплетения. Вы найдёте ему применение на даче, в саду, в огороде, в коттедже, в лесу, на рыбалке, на охоте.
Преимущества
- Тефлоновое покрытие режущего ножа снижает усилие резания в 2 раза, а также увеличивает срок службы
- Лезвие из инструментальной легированной стали - высокая стойкость ножей, большой срок работы без необходимости дополнительной заточки
- Специальная геометрия заточки
- Оригинальный затвор - секатор приводится в рабочее состояние при смыкании ручек
- Поставляется в блистерной упаковке для удобной навески