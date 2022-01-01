Преимущества

Тефлоновое покрытие режущего ножа снижает усилие резания в 2 раза, а также увеличивает срок службы

Лезвие из инструментальной легированной стали - высокая стойкость ножей, большой срок работы без необходимости дополнительной заточки

Специальная геометрия заточки

Оригинальный затвор - секатор приводится в рабочее состояние при смыкании ручек

Поставляется в блистерной упаковке для удобной навески

Секатор Добрыня 10152 - предназначен для обрезки цветов, винограда, ненужных веток деревьев и кустарников. Удобен для работы флористов и лозоплетения. Вы найдёте ему применение на даче, в саду, в огороде, в коттедже, в лесу, на рыбалке, на охоте.