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Секатор Добрыня 10152
Найти аналог
Садовые секаторы
    Секатор Добрыня 10152
    Арт. О00000028443
    Секатор Добрыня 10152
    Секатор Добрыня 10152
      Секатор Добрыня 10152
      Секатор Добрыня 10152

      Секатор Добрыня 10152

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000028443

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Секатор Добрыня 10152 - предназначен для обрезки цветов, винограда, ненужных веток деревьев и кустарников. Удобен для работы флористов и лозоплетения. Вы найдёте ему применение на даче, в саду, в огороде, в коттедже, в лесу, на рыбалке, на охоте.

        Преимущества

        • Тефлоновое покрытие режущего ножа снижает усилие резания в 2 раза, а также увеличивает срок службы
        • Лезвие из инструментальной легированной стали - высокая стойкость ножей, большой срок работы без необходимости дополнительной заточки
        • Специальная геометрия заточки
        • Оригинальный затвор - секатор приводится в рабочее состояние при смыкании ручек
        • Поставляется в блистерной упаковке для удобной навески