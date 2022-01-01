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Домкрат бутылочный двухштоковый T02004 AE&T 4т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02004 AE&T 4т
    Арт. aet_322
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02004 AE&T 4т
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02004 AE&T 4т
      Домкрат бутылочный двухштоковый T02004 AE&T 4т
      Домкрат бутылочный двухштоковый T02004 AE&T 4т

      Домкрат бутылочный двухштоковый T02004 AE&T 4т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_322

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		120х117х177
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный двухштоковый домкрат 4т AE&T T02004 - отличное решение для шиномонтажной или авторемонтной мастерской. Для поднятия груза весом до 4 тонн от пользователя требуется усилие не более 400 Н. Небольшой вес домкрата и двухштоковая компактная конструкция обеспечивают его удобную транспортировку. Оба штока имеют одинаковую высоту - 85 мм. Данная модель проста в эксплуатации и подходит также для частного пользования.

        Преимущества

        • Регулировка высоты - 50 мм
        • Качественная сборка
        • Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 4т AE&T T02004
        • Устойчивое опорное основание
        • Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)
        • Наличие предохранительного клапана