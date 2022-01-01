Домкрат бутылочный двухштоковый T02004 AE&T 4т
Арт. aet_322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|120х117х177
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Материал корпуса
|металл
- Бутылочный двухштоковый домкрат 4т AE&T T02004 - отличное решение для шиномонтажной или авторемонтной мастерской. Для поднятия груза весом до 4 тонн от пользователя требуется усилие не более 400 Н. Небольшой вес домкрата и двухштоковая компактная конструкция обеспечивают его удобную транспортировку. Оба штока имеют одинаковую высоту - 85 мм. Данная модель проста в эксплуатации и подходит также для частного пользования.
Преимущества
- Регулировка высоты - 50 мм
- Качественная сборка
- Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 4т AE&T T02004
- Устойчивое опорное основание
- Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)
- Наличие предохранительного клапана