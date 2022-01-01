Домкрат бутылочный двухштоковый T02004 AE&T 4т

Преимущества

Регулировка высоты - 50 мм

Качественная сборка

Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 4т AE&T T02004

Устойчивое опорное основание

Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)

Наличие предохранительного клапана

Бутылочный двухштоковый домкрат 4т AE&T T02004 - отличное решение для шиномонтажной или авторемонтной мастерской. Для поднятия груза весом до 4 тонн от пользователя требуется усилие не более 400 Н. Небольшой вес домкрата и двухштоковая компактная конструкция обеспечивают его удобную транспортировку. Оба штока имеют одинаковую высоту - 85 мм. Данная модель проста в эксплуатации и подходит также для частного пользования.