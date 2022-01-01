Домкрат бутылочный двухштоковый AE&T T02020 20т

Бутылочный двухштоковый домкрат 20т AE&T T02020 характеризуется самой большой высотой подъема в своей серии - 485 мм. Данная модель относится к профессиональному классу автогаражного оборудования, широко применяется на станциях ТО, в шиномонтажных мастерских и автосервисах. Использование двух штоков в конструкции обеспечило компактность домкрата. Наличие предохранительного клапана предотвращает домкрат от поломки вследствие перегрузки.

Преимущества

Высота первого/второго штоков - 90/100 мм

Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 20т AE&T T02020

Устойчивое опорное основание

Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)

Усилие на рукоятку - не более 400 Н

Плавный подъем и спуск



