Домкрат бутылочный двухштоковый AE&T T02020 20т
Арт. aet_325
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Бутылочный двухштоковый домкрат 20т AE&T T02020 характеризуется самой большой высотой подъема в своей серии - 485 мм. Данная модель относится к профессиональному классу автогаражного оборудования, широко применяется на станциях ТО, в шиномонтажных мастерских и автосервисах. Использование двух штоков в конструкции обеспечило компактность домкрата. Наличие предохранительного клапана предотвращает домкрат от поломки вследствие перегрузки.
Преимущества
- Высота первого/второго штоков - 90/100 мм
- Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 20т AE&T T02020
- Устойчивое опорное основание
- Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)
- Усилие на рукоятку - не более 400 Н
- Плавный подъем и спуск