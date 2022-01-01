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Домкрат бутылочный двухштоковый AE&T T02020 20т
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Домкраты
    Домкрат бутылочный двухштоковый AE&T T02020 20т
    Арт. aet_325
    Домкрат бутылочный двухштоковый AE&T T02020 20т

      Домкрат бутылочный двухштоковый AE&T T02020 20т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_325

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный двухштоковый домкрат 20т AE&T T02020 характеризуется самой большой высотой подъема в своей серии - 485 мм. Данная модель относится к профессиональному классу автогаражного оборудования, широко применяется на станциях ТО, в шиномонтажных мастерских и автосервисах. Использование двух штоков в конструкции обеспечило компактность домкрата. Наличие предохранительного клапана предотвращает домкрат от поломки вследствие перегрузки.

        Преимущества

        • Высота первого/второго штоков - 90/100 мм
        • Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 20т AE&T T02020
        • Устойчивое опорное основание
        • Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)
        • Усилие на рукоятку - не более 400 Н
        • Плавный подъем и спуск