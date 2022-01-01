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Домкрат бутылочный T20202 AE&T 2т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат бутылочный T20202 AE&T 2т
    Арт. aet_269
    Домкрат бутылочный T20202 AE&T 2т
    Домкрат бутылочный T20202 AE&T 2т
    Домкрат бутылочный T20202 AE&T 2т
    Домкрат бутылочный T20202 AE&T 2т
      Домкрат бутылочный T20202 AE&T 2т
      Домкрат бутылочный T20202 AE&T 2т
      Домкрат бутылочный T20202 AE&T 2т
      Домкрат бутылочный T20202 AE&T 2т

      Домкрат бутылочный T20202 AE&T 2т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_269

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		170х120х120
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный домкрат AE&T 2т T20202 - это приспособление для подъема на небольшую высоту различных предметов или техники. Основной рабочий орган - гидравлический шток, с винтовым наконечником, для удобства установки под опорную поверхность. Модель используются владельцами легкового транспорта, для ремонта или обслуживания в любых условиях.

        Преимущества 

        • Малый вес и габариты AE&T 2т T20202
        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Широкая область применения
        • Прочная конструкция