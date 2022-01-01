Домкрат бутылочный T20202 AE&T 2т
Арт. aet_269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|170х120х120
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Материал корпуса
|металл
- Бутылочный домкрат AE&T 2т T20202 - это приспособление для подъема на небольшую высоту различных предметов или техники. Основной рабочий орган - гидравлический шток, с винтовым наконечником, для удобства установки под опорную поверхность. Модель используются владельцами легкового транспорта, для ремонта или обслуживания в любых условиях.
Преимущества
- Малый вес и габариты AE&T 2т T20202
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Широкая область применения
- Прочная конструкция