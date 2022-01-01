Домкрат бутылочный T20202 AE&T 2т

Преимущества

Малый вес и габариты AE&T 2т T20202

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Широкая область применения

Прочная конструкция

Бутылочный домкрат AE&T 2т T20202 - это приспособление для подъема на небольшую высоту различных предметов или техники. Основной рабочий орган - гидравлический шток, с винтовым наконечником, для удобства установки под опорную поверхность. Модель используются владельцами легкового транспорта, для ремонта или обслуживания в любых условиях.