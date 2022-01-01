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Домкрат бутылочный T20204 AE&T 4т
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Домкраты
    Домкрат бутылочный T20204 AE&T 4т
    Арт. aet_259
    Домкрат бутылочный T20204 AE&T 4т
    Домкрат бутылочный T20204 AE&T 4т
      Домкрат бутылочный T20204 AE&T 4т
      Домкрат бутылочный T20204 AE&T 4т

      Домкрат бутылочный T20204 AE&T 4т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_259

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		190х120х120
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный домкрат AE&T 4т T20204 предназначен для подъема предметов на небольшую высоту, например автомобиля, или любого другого агрегата. Посредством усилия оператора на рычаг нагнетается давление в гидроцилиндр, выталкивая шток. Таким образом за счет гидравлического узла домкрата для подъема груза весом 4 тонн требуются незначительные усилия. Модель имеет широкую область распространения, от частных хозяйств и автолюбителей до мастерских, автосервисов, и некоторых производств (демонтаж оборудования), а также в строительстве.

        Преимущества 

        • Малый вес и габариты
        • Простота эксплуатации
        • Не требует специального обслуживания
        • Широкая область применения
        • Прочная конструкция