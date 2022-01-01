Домкрат бутылочный T20204 AE&T 4т
Арт. aet_259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|190х120х120
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Материал корпуса
|металл
- Бутылочный домкрат AE&T 4т T20204 предназначен для подъема предметов на небольшую высоту, например автомобиля, или любого другого агрегата. Посредством усилия оператора на рычаг нагнетается давление в гидроцилиндр, выталкивая шток. Таким образом за счет гидравлического узла домкрата для подъема груза весом 4 тонн требуются незначительные усилия. Модель имеет широкую область распространения, от частных хозяйств и автолюбителей до мастерских, автосервисов, и некоторых производств (демонтаж оборудования), а также в строительстве.
Преимущества
- Малый вес и габариты
- Простота эксплуатации
- Не требует специального обслуживания
- Широкая область применения
- Прочная конструкция