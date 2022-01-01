Домкрат бутылочный T20204 AE&T 4т

Преимущества

Малый вес и габариты

Простота эксплуатации

Не требует специального обслуживания

Широкая область применения

Прочная конструкция

Бутылочный домкрат AE&T 4т T20204 предназначен для подъема предметов на небольшую высоту, например автомобиля, или любого другого агрегата. Посредством усилия оператора на рычаг нагнетается давление в гидроцилиндр, выталкивая шток. Таким образом за счет гидравлического узла домкрата для подъема груза весом 4 тонн требуются незначительные усилия. Модель имеет широкую область распространения, от частных хозяйств и автолюбителей до мастерских, автосервисов, и некоторых производств (демонтаж оборудования), а также в строительстве.