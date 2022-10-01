Домкрат бутылочный T20208 AE&T 8т

Преимущества

Высокая грузоподъемность

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Широкая область применения

Прочная конструкция

Бутылочный домкрат AE&T 8т T20208 используется в строительстве, авторемонтных мастерских, а также владельцами грузового транспорта. Простой принцип работы устройства - гидравлическая система подъема позволяет работать инструментом любому человеку, так как не требуются специальные навыки. Все обслуживание домкрата сводится к очистке от внешних загрязнений. Изделие имеет малые габариты, что делает его удобным в хранении и транспортировке.