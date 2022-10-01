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Домкрат бутылочный T20208 AE&T 8т
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Домкраты
    Домкрат бутылочный T20208 AE&T 8т
    Арт. aet_264
    Домкрат бутылочный T20208 AE&T 8т
    Домкрат бутылочный T20208 AE&T 8т
      Домкрат бутылочный T20208 AE&T 8т
      Домкрат бутылочный T20208 AE&T 8т

      Домкрат бутылочный T20208 AE&T 8т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_264

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		140х140х210
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный домкрат AE&T 8т T20208 используется в строительстве, авторемонтных мастерских, а также владельцами грузового транспорта. Простой принцип работы устройства - гидравлическая система подъема позволяет работать инструментом любому человеку, так как не требуются специальные навыки. Все обслуживание домкрата сводится к очистке от внешних загрязнений. Изделие имеет малые габариты, что делает его удобным в хранении и транспортировке.

        Преимущества 

        • Высокая грузоподъемность
        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Широкая область применения
        • Прочная конструкция