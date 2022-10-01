Домкрат бутылочный T20208 AE&T 8т
Арт. aet_264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|140х140х210
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Материал корпуса
|металл
- Бутылочный домкрат AE&T 8т T20208 используется в строительстве, авторемонтных мастерских, а также владельцами грузового транспорта. Простой принцип работы устройства - гидравлическая система подъема позволяет работать инструментом любому человеку, так как не требуются специальные навыки. Все обслуживание домкрата сводится к очистке от внешних загрязнений. Изделие имеет малые габариты, что делает его удобным в хранении и транспортировке.
Преимущества
- Высокая грузоподъемность
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Широкая область применения
- Прочная конструкция