Домкрат бутылочный Т202100 AE&T 100т
Арт. aet_267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|360х300х380
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Материал корпуса
|металл
- Бутылочный домкрат AE&T 100т T202100 - относится к классу профессионального грузоподъемного оборудования для использования в промышленности и строительстве. Максимальная грузоподъемность составляет 100 тонн, при этом необходимы небольшие усилия оператора на рычаг плунжерного насоса. Специальный запорный клапан исключает опускание штока цилиндра под нагрузкой, что делает домкрат надежным и безопасным в работе. Гидравлический бутылочный домкрат не требует специального обслуживания и может использоваться в любых условиях, но строго в вертикальном положении.
Преимущества
- Высокая грузоподъемность
- Простота эксплуатации
- Бутылочные домкраты не требуют обслуживания
- Широкая область применения
- Прочная конструкция