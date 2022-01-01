Домкрат бутылочный Т202100 AE&T 100т

Преимущества

Высокая грузоподъемность

Простота эксплуатации

Бутылочные домкраты не требуют обслуживания

Широкая область применения

Прочная конструкция

Бутылочный домкрат AE&T 100т T202100 - относится к классу профессионального грузоподъемного оборудования для использования в промышленности и строительстве. Максимальная грузоподъемность составляет 100 тонн, при этом необходимы небольшие усилия оператора на рычаг плунжерного насоса. Специальный запорный клапан исключает опускание штока цилиндра под нагрузкой, что делает домкрат надежным и безопасным в работе. Гидравлический бутылочный домкрат не требует специального обслуживания и может использоваться в любых условиях, но строго в вертикальном положении.