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Домкрат бутылочный Т202100 AE&T 100т
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Домкраты
    Домкрат бутылочный Т202100 AE&T 100т
    Арт. aet_267
    Домкрат бутылочный Т202100 AE&T 100т

      Домкрат бутылочный Т202100 AE&T 100т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_267

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		360х300х380
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный домкрат AE&T 100т T202100 - относится к классу профессионального грузоподъемного оборудования для использования в промышленности и строительстве. Максимальная грузоподъемность составляет 100 тонн, при этом необходимы небольшие усилия оператора на рычаг плунжерного насоса. Специальный запорный клапан исключает опускание штока цилиндра под нагрузкой, что делает домкрат надежным и безопасным в работе. Гидравлический бутылочный домкрат не требует специального обслуживания и может использоваться в любых условиях, но строго в вертикальном положении.

        Преимущества 

        • Высокая грузоподъемность
        • Простота эксплуатации
        • Бутылочные домкраты не требуют обслуживания
        • Широкая область применения
        • Прочная конструкция