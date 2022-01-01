Домкрат бутылочный T20212 AE&T 12т

Преимущества

Высокая грузоподъемность

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Широкая область применения

Прочная конструкция

Бутылочный домкрат AE&T 12т T20212 используется в различных областях, таких как: строительство, промышленность, автотранспортные компании. Модель проста в использовании и имеет высокую продуктивность. Благодаря гидравлической системе подъема при незначительном усилии оператора поднимается груз массой до 12 тонн. Изделие не требует специального обслуживания, после использования требуется только очистка от внешнего загрязнения.