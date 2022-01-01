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Домкрат бутылочный T20212 AE&T 12т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат бутылочный T20212 AE&T 12т
    Арт. aet_262
    Домкрат бутылочный T20212 AE&T 12т
    Домкрат бутылочный T20212 AE&T 12т
      Домкрат бутылочный T20212 AE&T 12т
      Домкрат бутылочный T20212 AE&T 12т

      Домкрат бутылочный T20212 AE&T 12т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_262

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		160х160х240
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный домкрат AE&T 12т T20212 используется в различных областях, таких как: строительство, промышленность, автотранспортные компании. Модель проста в использовании и имеет высокую продуктивность. Благодаря гидравлической системе подъема при незначительном усилии оператора поднимается груз массой до 12 тонн. Изделие не требует специального обслуживания, после использования требуется только очистка от внешнего загрязнения.

        Преимущества 

        • Высокая грузоподъемность
        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Широкая область применения
        • Прочная конструкция