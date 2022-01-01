Домкрат бутылочный T20212 AE&T 12т
Арт. aet_262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|160х160х240
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Материал корпуса
|металл
- Бутылочный домкрат AE&T 12т T20212 используется в различных областях, таких как: строительство, промышленность, автотранспортные компании. Модель проста в использовании и имеет высокую продуктивность. Благодаря гидравлической системе подъема при незначительном усилии оператора поднимается груз массой до 12 тонн. Изделие не требует специального обслуживания, после использования требуется только очистка от внешнего загрязнения.
Преимущества
- Высокая грузоподъемность
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Широкая область применения
- Прочная конструкция