Домкрат бутылочный T20250 AE&T 50т
Арт. aet_266
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|280х210х210
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Материал корпуса
|металл
- Бутылочный домкрат AE&T 50т T20250 предназначен для подъема оборудования, транспорта, или строений, на небольшую высоту с целью ремонта или обслуживания. Работа посредством гидравлического уза требует от оператора минимальных усилий. Это делает домкраты бутылочного типа одними из самых распространенных вспомогательных грузоподъемных средств во всех сферах деятельности.
Преимущества
- Высокая грузоподъемность
- Простота эксплуатации
- Не требует специального обслуживания
- Широкая область применения
- Прочная конструкция