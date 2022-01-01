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Домкрат бутылочный T20250 AE&T 50т
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Домкраты
    Домкрат бутылочный T20250 AE&T 50т
    Арт. aet_266
    Домкрат бутылочный T20250 AE&T 50т
    Домкрат бутылочный T20250 AE&T 50т
      Домкрат бутылочный T20250 AE&T 50т
      Домкрат бутылочный T20250 AE&T 50т

      Домкрат бутылочный T20250 AE&T 50т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_266

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		280х210х210
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный домкрат AE&T 50т T20250 предназначен для подъема оборудования, транспорта, или строений, на небольшую высоту с целью ремонта или обслуживания. Работа посредством гидравлического уза требует от оператора минимальных усилий. Это делает домкраты бутылочного типа одними из самых распространенных вспомогательных грузоподъемных средств во всех сферах деятельности.

        Преимущества 

        • Высокая грузоподъемность
        • Простота эксплуатации
        • Не требует специального обслуживания
        • Широкая область применения
        • Прочная конструкция