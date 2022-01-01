Домкрат бутылочный T20250 AE&T 50т

Преимущества

Высокая грузоподъемность

Простота эксплуатации

Не требует специального обслуживания

Широкая область применения

Прочная конструкция

Бутылочный домкрат AE&T 50т T20250 предназначен для подъема оборудования, транспорта, или строений, на небольшую высоту с целью ремонта или обслуживания. Работа посредством гидравлического уза требует от оператора минимальных усилий. Это делает домкраты бутылочного типа одними из самых распространенных вспомогательных грузоподъемных средств во всех сферах деятельности.