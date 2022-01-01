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Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
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Домкраты
    Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
    Арт. 1079096
    Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
    Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
    Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
    Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
    Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
    Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
    Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
    Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
    Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
      Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
      Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
      Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
      Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
      Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
      Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
      Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
      Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь
      Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь

      Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1079096

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		545х210х150
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Домкрат гидравлический подкатной предназначен для поднятия автомобилей при шиномонтаже и ремонте.

        Преимущества

        • В целях безопасности все домкраты Вихрь оснащены защитой от перегрузки, которая не позволяет поднимать массу, превышающую допустимый максимум
        • Оснащён трёхпозиционным страхующим фиксатором, который позволяет использовать домкрат как подставку под автомобиль
        • Поставляется в кейсе