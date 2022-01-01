Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2К (2 т, 135-385мм, в кейсе) Вихрь
Арт. 1079098
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Домкрат гидравлический подкатной предназначен для поднятия автомобилей при шиномонтаже и ремонте.
Преимущества
- В целях безопасности все домкраты Вихрь оснащены защитой от перегрузки, которая не позволяет поднимать массу, превышающую допустимый максимум
- Оснащён трёхпозиционным страхующим фиксатором, который позволяет использовать домкрат как подставку под автомобиль
- Поставляется в кейсе