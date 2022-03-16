Домкрат гидравлический подкатной Matrix 510605 (5 т, 160-560 мм)

Преимущества

Высокая точность сборки и цельный корпус, защищённый от ударов, трещин и коррозии

Оптимальные параметры подъёма (560 мм) и подхвата (160 мм)

Удобная рукоятка с переключателем режимов, облегчающая работу пользователя

Нескользящий металлический упор и широкое основание





Подкатный домкрат 510605 5Т (производитель – Matrix, Германия) предназначен для подъёма тяжёлых машин на СТО и в автомастерских. Профессиональная модель оснащена металлической рукояткой с переключателем режимов подъёма и спуска. Опорная пята устройства может сниматься для дополнительной комплектации. Высота подъёма домкрата – 56 см, подхвата – 16 см. Гидравлический податной домкрат Matrix 510605 5Т имеет вес 80 кг. Низкий профиль и четыре колеса обеспечивают быструю установку домкрата под днище легкового или легкогрузового автомобиля любой марки. Для удобства транспортировки и хранения ручка домкрата может сниматься. Металлический корпус защищает внутренности от физических повреждений, пыли, грязи и коррозии. Мощный, крепкий и безопасный домкрат гидравлический 510605 5т – цена снижена! Поспешите купить Matrix 5Т 510605 у нас – модель пользуется спросом среди владельцев и работников СТО и мастерских по обслуживанию автомобилей!