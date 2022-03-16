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Домкрат гидравлический подкатной Matrix 510605 (5 т, 160-560 мм)
5.0
3
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат гидравлический подкатной Matrix 510605 (5 т, 160-560 мм)
    Арт. Х1322112
    5.0
    3
    Домкрат гидравлический подкатной Matrix 510605 (5 т, 160-560 мм)

      Домкрат гидравлический подкатной Matrix 510605 (5 т, 160-560 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1322112
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		1560x400x290
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подкатный домкрат 510605 5Т (производитель – Matrix, Германия) предназначен для подъёма тяжёлых машин на СТО и в автомастерских. Профессиональная модель оснащена металлической рукояткой с переключателем режимов подъёма и спуска. Опорная пята устройства может сниматься для дополнительной комплектации. Высота подъёма домкрата – 56 см, подхвата – 16 см. Гидравлический податной домкрат Matrix 510605 5Т имеет вес 80 кг. Низкий профиль и четыре колеса обеспечивают быструю установку домкрата под днище легкового или легкогрузового автомобиля любой марки. Для удобства транспортировки и хранения ручка домкрата может сниматься. Металлический корпус защищает внутренности от физических повреждений, пыли, грязи и коррозии. Мощный, крепкий и безопасный домкрат гидравлический 510605 5т – цена снижена! Поспешите купить Matrix 5Т 510605 у нас – модель пользуется спросом среди владельцев и работников СТО и мастерских по обслуживанию автомобилей!

        Преимущества

        • Высокая точность сборки и цельный корпус, защищённый от ударов, трещин и коррозии
        • Оптимальные параметры подъёма (560 мм) и подхвата (160 мм)
        • Удобная рукоятка с переключателем режимов, облегчающая работу пользователя
        • Нескользящий металлический упор и широкое основание