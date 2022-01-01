Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Домкрат Jet AHJ-12 гидравлич.12т. JE456612
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат Jet AHJ-12 гидравлич.12т. JE456612
    Арт. Х12403384
    Домкрат Jet AHJ-12 гидравлич.12т. JE456612

      Домкрат Jet AHJ-12 гидравлич.12т. JE456612

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403384

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Размер основания, мм
      		210х160
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневмогидравлический домкрат JET AHJ-12 456612 может использоваться как автосервисах и гаражных мастерских, так и личном пользовании. Данная модель способна работать от компрессора и в ручном режиме. Для работы от компрессора домкрату нужно давление 6-10 бар. Возвратная пластина подпружинена, что обеспечит более быстрое и плавное опускание штока в исходное положение.

        Преимущества

        • Подъем домкрата может осуществляться двумя способами: ручной подъем и пневматический
        • Домкрат осуществляет работу в большом диапазоне температур
        • Работа в разных положениях
        • Соответствует стандартам ANSI/ASME B30.1 и PALD-1
        • Прочность пневматического шланга на разрыв 170 PSI
        • Высота винта- 80 мм