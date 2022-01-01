Домкрат Jet AHJ-12 гидравлич.12т. JE456612

Преимущества

Подъем домкрата может осуществляться двумя способами: ручной подъем и пневматический

Домкрат осуществляет работу в большом диапазоне температур

Работа в разных положениях

Соответствует стандартам ANSI/ASME B30.1 и PALD-1

Прочность пневматического шланга на разрыв 170 PSI

Высота винта- 80 мм

Пневмогидравлический домкрат JET AHJ-12 456612 может использоваться как автосервисах и гаражных мастерских, так и личном пользовании. Данная модель способна работать от компрессора и в ручном режиме. Для работы от компрессора домкрату нужно давление 6-10 бар. Возвратная пластина подпружинена, что обеспечит более быстрое и плавное опускание штока в исходное положение.