Домкрат Jet AHJ-12 гидравлич.12т. JE456612
Арт. Х12403384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Размер основания, мм
|210х160
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Материал корпуса
|металл
- Пневмогидравлический домкрат JET AHJ-12 456612 может использоваться как автосервисах и гаражных мастерских, так и личном пользовании. Данная модель способна работать от компрессора и в ручном режиме. Для работы от компрессора домкрату нужно давление 6-10 бар. Возвратная пластина подпружинена, что обеспечит более быстрое и плавное опускание штока в исходное положение.
Преимущества
- Подъем домкрата может осуществляться двумя способами: ручной подъем и пневматический
- Домкрат осуществляет работу в большом диапазоне температур
- Работа в разных положениях
- Соответствует стандартам ANSI/ASME B30.1 и PALD-1
- Прочность пневматического шланга на разрыв 170 PSI
- Высота винта- 80 мм