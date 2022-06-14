Гидравлический домкрат Jet JBJ-3T JE655551
Арт. Х12403473
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Домкрат JET (Джет) JBJ-3T 655551 может использоваться как автосервисах и гаражных мастерских, так и личном пользовании. Широкое основание, обеспечит устойчивое положение инструмента во время проведения работ. Поршень и цилиндр домкрата, хромированные, что говорит о их высокой стойкости к коррозии. Данную модель можно использовать при работе в горизонтальном и вертикальном положении, а также при работе под углом. Сварной шов не допускает протекания масла в местах сварки.