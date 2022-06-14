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Гидравлический домкрат Jet JBJ-3T JE655551
5.0
3
Найти аналог
Домкраты
    Гидравлический домкрат Jet JBJ-3T JE655551
    Арт. Х12403473
    5.0
    3
    Гидравлический домкрат Jet JBJ-3T JE655551

      Гидравлический домкрат Jet JBJ-3T JE655551

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403473
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Домкрат JET (Джет) JBJ-3T 655551 может использоваться как автосервисах и гаражных мастерских, так и личном пользовании. Широкое основание, обеспечит устойчивое положение инструмента во время проведения работ. Поршень и цилиндр домкрата, хромированные, что говорит о их высокой стойкости к коррозии. Данную модель можно использовать при работе в горизонтальном и вертикальном положении, а также при работе под углом. Сварной шов не допускает протекания масла в местах сварки.