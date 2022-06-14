Гидравлический домкрат Jet JBJ-3T JE655551

Домкрат JET (Джет) JBJ-3T 655551 может использоваться как автосервисах и гаражных мастерских, так и личном пользовании. Широкое основание, обеспечит устойчивое положение инструмента во время проведения работ. Поршень и цилиндр домкрата, хромированные, что говорит о их высокой стойкости к коррозии. Данную модель можно использовать при работе в горизонтальном и вертикальном положении, а также при работе под углом. Сварной шов не допускает протекания масла в местах сварки.