Домкрат Jet JBJ-5T гидравлич.5т. JE655552

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Прочные цилиндры

Соответствует стандартам ANSI/ASME PALD-1 и B30.1

Рукоятка насоса в стандартной комплектации

Домкрат JET JBJ-5T 655552 предназначен для поднятия груза массой до 5 тонн. Изделие часто используется в различных автосервисах. Широкое основание придает изделию большой устойчивости и делает его надежным и безопасным помощником при выполнение ремонтных работ.