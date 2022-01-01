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Домкрат Jet JBJ-5T гидравлич.5т. JE655552
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Домкраты
    Домкрат Jet JBJ-5T гидравлич.5т. JE655552
    Арт. Х12403474
    Домкрат Jet JBJ-5T гидравлич.5т. JE655552
    Домкрат Jet JBJ-5T гидравлич.5т. JE655552
      Домкрат Jet JBJ-5T гидравлич.5т. JE655552
      Домкрат Jet JBJ-5T гидравлич.5т. JE655552

      Домкрат Jet JBJ-5T гидравлич.5т. JE655552

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403474

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		220х160х120
      Размер основания, мм
      		130х75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Домкрат JET JBJ-5T 655552 предназначен для поднятия груза массой до 5 тонн. Изделие часто используется в различных автосервисах. Широкое основание придает изделию большой устойчивости и делает его надежным и безопасным помощником при выполнение ремонтных работ.

        Преимущества 

        • Надежность
        • Износостойкость
        • Прочные цилиндры
        • Соответствует стандартам ANSI/ASME PALD-1 и B30.1
        • Рукоятка насоса в стандартной комплектации