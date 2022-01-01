Домкрат Jet JBJ-5T гидравлич.5т. JE655552
Арт. Х12403474
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|220х160х120
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Размер основания, мм
|130х75
- Домкрат JET JBJ-5T 655552 предназначен для поднятия груза массой до 5 тонн. Изделие часто используется в различных автосервисах. Широкое основание придает изделию большой устойчивости и делает его надежным и безопасным помощником при выполнение ремонтных работ.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость
- Прочные цилиндры
- Соответствует стандартам ANSI/ASME PALD-1 и B30.1
- Рукоятка насоса в стандартной комплектации