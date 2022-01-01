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Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558
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Домкраты
    Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558
    Арт. Х12403475
    Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558
    Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558
    Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558
    Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558
    Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558
      Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558
      Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558
      Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558
      Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558
      Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558

      Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403475

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		170х120х220
      Размер основания, мм
      		150х90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Домкрат JET JBJ-8T 655558 используется в автосервисах и на СТО для подготовки транспортных средств к процессу ремонта. Материалом корпуса и штока служит закаленная сталь, что гарантирует конструкции оборудования высокий уровень прочности. Хромированное покрытие исключает образование ржавчины на поверхности штока. Сварное основание модели отличается устойчивостью при работе. Страховочный клапан препятствует поломке домкрата вследствие превышения номинальной нагрузки. Ход поршня составляет 125 мм, ход винта - 75 мм.

        Преимущества 

        • Высококачественные сальники отличаются продолжительным сроком службы
        • Отсутствие соединительных частей предотвращает любые утечки масла и внутренние повреждения
        • Возможность работы под любым углом, в том числе и горизонтально (насос должен быть внизу)
        • Домкрат автономен, встроенный насос поднимает шток засчитанные секунды
        • Надежный спускной клапан находится в утолщённом основании
        • Ходовой винт имеет трапециевидную резьбу с большим запасом прочности
        • Посадочное седло имеет крестообразную полукруглую выборку
        • Разборная трёхсоставная ручка оцинкована для защиты от коррозии и приварена к корпусу домкрата
        • Рукоятка насоса входит в стандартную комплектацию домкрата JET JBJ-8T 655558
        • Соответствует стандартам ANSI/ASME PALD-1 и B30.1
        • Основание изготоавливается из стальной отливки Q235
        • Герметичный цилиндр изготовлен сварным методом высокотехнологичным оборудованием