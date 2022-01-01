Домкрат Jet JBJ-8T гидравлич.8т. JE655558

Преимущества

Высококачественные сальники отличаются продолжительным сроком службы

Отсутствие соединительных частей предотвращает любые утечки масла и внутренние повреждения

Возможность работы под любым углом, в том числе и горизонтально (насос должен быть внизу)

Домкрат автономен, встроенный насос поднимает шток засчитанные секунды

Надежный спускной клапан находится в утолщённом основании

Ходовой винт имеет трапециевидную резьбу с большим запасом прочности

Посадочное седло имеет крестообразную полукруглую выборку

Разборная трёхсоставная ручка оцинкована для защиты от коррозии и приварена к корпусу домкрата

Рукоятка насоса входит в стандартную комплектацию домкрата JET JBJ-8T 655558

Соответствует стандартам ANSI/ASME PALD-1 и B30.1

Основание изготоавливается из стальной отливки Q235

Герметичный цилиндр изготовлен сварным методом высокотехнологичным оборудованием

Домкрат JET JBJ-8T 655558 используется в автосервисах и на СТО для подготовки транспортных средств к процессу ремонта. Материалом корпуса и штока служит закаленная сталь, что гарантирует конструкции оборудования высокий уровень прочности. Хромированное покрытие исключает образование ржавчины на поверхности штока. Сварное основание модели отличается устойчивостью при работе. Страховочный клапан препятствует поломке домкрата вследствие превышения номинальной нагрузки. Ход поршня составляет 125 мм, ход винта - 75 мм.