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Реечный домкрат Magnus-Profi JR 50 (5 т)
5.0
2
Найти аналог
Домкраты
    Реечный домкрат Magnus-Profi JR 50 (5 т)
    Арт. Х132229982
    5.0
    2
    Реечный домкрат Magnus-Profi JR 50 (5 т)

      Реечный домкрат Magnus-Profi JR 50 (5 т)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132229982
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Magnus Profi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удобный реечный домкрат MAGNUS PROFI JR 50 представляет собой устройство для подъема грузов различной массы. Эта модель отлично подходит для работы с грузами, весом менее пяти тонн. Применяется это оборудование в различных отраслях. Несмотря на то, что существует несколько других типов подобной техники, эти приспособления все равно пользуются большим спросом. Одной из сфер использования этих агрегатов является промышленность. Это связано с тем, что данная модель отличается высокой надежностью и неприхотливостью. Поэтому во время её эксплуатации практически не имеет значения, в каких условиях оборудование используется. Впрочем, есть у реечного домкрата MAGNUS PROFI JR 50 и другие достоинства, которые позволяют считать его очень выгодным приобретением. Так что нет ничего удивительного, что эти приборы применяться сотрудниками многих компаний.