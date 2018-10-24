Реечный домкрат Matrix High Jack 505175 (3 т., 154-1070 мм)

Реечный домкрат Matrix high jack безупречно справляется с подъемом больших грузов и автомобилей. Имея зубчатое строение, он осуществляет вертикальные движения плавно, чтобы не повредить дорогостоящее оборудование, и надежно закрепляется на необходимой высоте. Максимальная высота подъема домкратом реечным Matrix 3т составляет сто семь сантиметров. Само устройство весит менее двадцати килограмм, но само может поднимать до трехсот, что может быть применимо не только к легковым автомобилям. При этом домкрат реечный Matrix 3 т обладает достаточной прочностью, чтобы использоваться длительное время и не изнашиваться.

Преимущества реечного домкрата Matrix 505175:

Долговечный;

Безопасный;

Устойчивый;

Универсальный.

Комплектация: