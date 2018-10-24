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Реечный домкрат Matrix High Jack 505175 (3 т., 154-1070 мм)
4.0
2
5 819 ₽
8 190 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Реечный домкрат Matrix High Jack 505175 (3 т., 154-1070 мм)
Арт. Х1313127
4.0
2
Реечный домкрат Matrix High Jack 505175 (3 т., 154-1070 мм)
Реечный домкрат Matrix High Jack 505175 (3 т., 154-1070 мм)
  • Персональная скидка
Реечный домкрат Matrix High Jack 505175 (3 т., 154-1070 мм)
Реечный домкрат Matrix High Jack 505175 (3 т., 154-1070 мм)

Реечный домкрат Matrix High Jack 505175 (3 т., 154-1070 мм)

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  • -2 371 ₽
5 819 ₽
8 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х1313127
4.0
2

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
140x245x1070
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 371 ₽
5 819 ₽
8 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Реечный домкрат Matrix high jack безупречно справляется с подъемом больших грузов и автомобилей. Имея зубчатое строение, он осуществляет вертикальные движения плавно, чтобы не повредить дорогостоящее оборудование, и надежно закрепляется на необходимой высоте. Максимальная высота подъема домкратом реечным Matrix 3т составляет сто семь сантиметров. Само устройство весит менее двадцати килограмм, но само может поднимать до трехсот, что может быть применимо не только к легковым автомобилям. При этом домкрат реечный Matrix 3 т обладает достаточной прочностью, чтобы использоваться длительное время и не изнашиваться.

    Преимущества реечного домкрата Matrix 505175:

    • Долговечный;
    • Безопасный;
    • Устойчивый;
    • Универсальный.

    Комплектация:

    • Домкрат;
    • Упаковка.