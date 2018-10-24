Реечный домкрат Matrix High Jack 505195 (3 т., 155-1350 мм)

Matrix High Jack 3 т - это удобный домкрат реечного типа, способный поднимать груз на расстоянии от земли до полутора метров. Он будет отличным помощником при спустившемся колесе, выполнении задач по строительству и монтажу, и в иных ситуациях, когда требуется удержать объект на определенной высоте. Домкрат отличается мобильностью, простым принципом работы и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Реечное устройство позволяет поднимать объект плавно, без риска повредить его, а оборудование домкрата петлей на несущей рейке дает возможность использования его в роли лебедки. Выгодно купить Matrix High Jack можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой на дом.

Преимущества механического домкрата MATRIX 505195:

Компактный;

Прочный;

Может быть и домкратом, и ручной лебедкой;

Компактный;

Работает без рывков;

Долго служит.

Комплектация: