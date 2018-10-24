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Реечный домкрат Matrix High Jack 505195 (3 т., 155-1350 мм)
Арт. Х1313103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|1000x480x110
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Материал корпуса
|металл
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Matrix High Jack 3 т - это удобный домкрат реечного типа, способный поднимать груз на расстоянии от земли до полутора метров. Он будет отличным помощником при спустившемся колесе, выполнении задач по строительству и монтажу, и в иных ситуациях, когда требуется удержать объект на определенной высоте. Домкрат отличается мобильностью, простым принципом работы и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Реечное устройство позволяет поднимать объект плавно, без риска повредить его, а оборудование домкрата петлей на несущей рейке дает возможность использования его в роли лебедки. Выгодно купить Matrix High Jack можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой на дом.
Преимущества механического домкрата MATRIX 505195:
- Компактный;
- Прочный;
- Может быть и домкратом, и ручной лебедкой;
- Компактный;
- Работает без рывков;
- Долго служит.
Комплектация:
- Домкрат;
- Упаковка.