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Реечный домкрат Matrix High Jack 505195 (3 т., 155-1350 мм)
4.5
2
8 310 ₽
9 110 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Реечный домкрат Matrix High Jack 505195 (3 т., 155-1350 мм)
Арт. Х1313103
4.5
2
Реечный домкрат Matrix High Jack 505195 (3 т., 155-1350 мм)
  • Персональная скидка

Реечный домкрат Matrix High Jack 505195 (3 т., 155-1350 мм)

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  • -800 ₽
8 310 ₽
9 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. Х1313103
4.5
2

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
1000x480x110
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -800 ₽
8 310 ₽
9 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Matrix High Jack 3 т - это удобный домкрат реечного типа, способный поднимать груз на расстоянии от земли до полутора метров. Он будет отличным помощником при спустившемся колесе, выполнении задач по строительству и монтажу, и в иных ситуациях, когда требуется удержать объект на определенной высоте. Домкрат отличается мобильностью, простым принципом работы и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Реечное устройство позволяет поднимать объект плавно, без риска повредить его, а оборудование домкрата петлей на несущей рейке дает возможность использования его в роли лебедки. Выгодно купить Matrix High Jack можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой на дом.

    Преимущества механического домкрата MATRIX 505195:

    • Компактный;
    • Прочный;
    • Может быть и домкратом, и ручной лебедкой;
    • Компактный;
    • Работает без рывков;
    • Долго служит.

    Комплектация:

    • Домкрат;
    • Упаковка.