Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50715 (2 т., 181-345 мм)

Преимущества

Широкое основание домкрата, исключающая падения или неустойчивость при работе

Мощный металлический корпус и основание, защищённые от естественной коррозии

Высокая грузоподъёмность домкрата – до 2 тонн

Наличие клапана безопасности





Домкрат гидравлический Matrix 50715 2Т предназначен для ремонта легковых автомобилей на СТО, однако может использоваться и для быстрой починки машины в гараже. Материал корпуса – высокопрочный металл, который не боится коррозии, ударов, трещин и других негативных воздействий. Высота подхвата составляет 181 миллиметр, общая грузоподъёмность модели – 2 тонны. Двухплунжерный гидравлический домкрат Matrix 2Т может поднимать автомобили на высоту до 35 сантиметров. Ход выдвижного винта в данной модели – 42 мм. Небольшой вес (2,7 кг в полной сборке) и компактные габариты (190 х 105 мм) обеспечивают удобную переноску домкрата, а также возможность возить его с собой в машине. Надёжный и одновременно лёгкий бутылочный домкрат Matrix 2т – цена снижена! Купить Matrix 50715 выгодно и для СТО, и для решения бытовых задач – модель имеет ряд преимуществ, уникальных для авто-домкратов своей ценовой категории.