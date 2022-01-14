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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50715 (2 т., 181-345 мм)
5.0
1
1 550 ₽
1 800 ₽
Домкраты
    Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50715 (2 т., 181-345 мм)
    Арт. Х1322257
    5.0
    1
    Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50715 (2 т., 181-345 мм)
    Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50715 (2 т., 181-345 мм)
      Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50715 (2 т., 181-345 мм)
      Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50715 (2 т., 181-345 мм)

      Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50715 (2 т., 181-345 мм)

      • -250 ₽
      1 550 ₽
      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1322257
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		310x225x200
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      • -250 ₽
      1 550 ₽
      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат гидравлический Matrix 50715 2Т предназначен для ремонта легковых автомобилей на СТО, однако может использоваться и для быстрой починки машины в гараже. Материал корпуса – высокопрочный металл, который не боится коррозии, ударов, трещин и других негативных воздействий. Высота подхвата составляет 181 миллиметр, общая грузоподъёмность модели – 2 тонны. Двухплунжерный гидравлический домкрат Matrix 2Т может поднимать автомобили на высоту до 35 сантиметров. Ход выдвижного винта в данной модели – 42 мм. Небольшой вес (2,7 кг в полной сборке) и компактные габариты (190 х 105 мм) обеспечивают удобную переноску домкрата, а также возможность возить его с собой в машине. Надёжный и одновременно лёгкий бутылочный домкрат Matrix 2т – цена снижена! Купить Matrix 50715 выгодно и для СТО, и для решения бытовых задач – модель имеет ряд преимуществ, уникальных для авто-домкратов своей ценовой категории.

        Преимущества

        • Широкое основание домкрата, исключающая падения или неустойчивость при работе
        • Мощный металлический корпус и основание, защищённые от естественной коррозии
        • Высокая грузоподъёмность домкрата – до 2 тонн
        • Наличие клапана безопасности