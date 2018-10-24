Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50717 (3 т., 194-372 мм)
Арт. Х131322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|330x240x230
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Материал корпуса
|металл
- Домкрат гидравлический Matrix 50717 3Т предназначен для работ по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также для перемещения и подъёма грузов во время выполнения монтажа или демонтажа при ремонте. Грузоподъёмность бутылочного домкрата – 3 тонны. Металлический корпус обработан покрытием, защищающим прибор от коррозии, ударов, падений и других видов физических повреждений. Бутылочный домкрат Matrix 50717 3Т имеет широкую опору, исключающая падения при подъёме тяжёлых грузов. Высота подхвата модели – 194 мм. Телескопическая ручка позволяет работу в труднодоступных местах (например, под рамой легкогрузового автомобиля). Грузы весом до 3 тонн поднимаются на высоту 37 см, что достаточно для большинства типов авторемонтных работ, замены автомобильных колёс или ремонта машин. Купить Matrix 50717 можно в нашем интернет-магазине – подлинность гарантирована! Лучший выбор для СТО, гаража или ремонта – бутылочный домкрат Matrix 50717 3Т, цена которого делает покупку выгодной!
Преимущества
- Широкая опорная поверхность. Домкрат защищён от падений и переворачиваний
- Телескопическая ручка, обеспечивающая простой подъём домкрата на нужную высоту
- Антикоррозийная обработка корпуса, продлевающая срок эксплуатации
- Небольшой вес (3,57 кг) и компактные габариты