Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50717 (3 т., 194-372 мм)

Преимущества

Широкая опорная поверхность. Домкрат защищён от падений и переворачиваний

Телескопическая ручка, обеспечивающая простой подъём домкрата на нужную высоту

Антикоррозийная обработка корпуса, продлевающая срок эксплуатации

Небольшой вес (3,57 кг) и компактные габариты





Домкрат гидравлический Matrix 50717 3Т предназначен для работ по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также для перемещения и подъёма грузов во время выполнения монтажа или демонтажа при ремонте. Грузоподъёмность бутылочного домкрата – 3 тонны. Металлический корпус обработан покрытием, защищающим прибор от коррозии, ударов, падений и других видов физических повреждений. Бутылочный домкрат Matrix 50717 3Т имеет широкую опору, исключающая падения при подъёме тяжёлых грузов. Высота подхвата модели – 194 мм. Телескопическая ручка позволяет работу в труднодоступных местах (например, под рамой легкогрузового автомобиля). Грузы весом до 3 тонн поднимаются на высоту 37 см, что достаточно для большинства типов авторемонтных работ, замены автомобильных колёс или ремонта машин. Купить Matrix 50717 можно в нашем интернет-магазине – подлинность гарантирована! Лучший выбор для СТО, гаража или ремонта – бутылочный домкрат Matrix 50717 3Т, цена которого делает покупку выгодной!