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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50717 (3 т., 194-372 мм)
4.0
1
1 320 ₽
2 010 ₽
Домкраты
    Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50717 (3 т., 194-372 мм)
    Арт. Х131322
    4.0
    1
    Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50717 (3 т., 194-372 мм)
    Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50717 (3 т., 194-372 мм)
      Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50717 (3 т., 194-372 мм)
      Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50717 (3 т., 194-372 мм)

      Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50717 (3 т., 194-372 мм)

      • -690 ₽
      1 320 ₽
      2 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х131322
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		330x240x230
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      • -690 ₽
      1 320 ₽
      2 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат гидравлический Matrix 50717 3Т предназначен для работ по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также для перемещения и подъёма грузов во время выполнения монтажа или демонтажа при ремонте. Грузоподъёмность бутылочного домкрата – 3 тонны. Металлический корпус обработан покрытием, защищающим прибор от коррозии, ударов, падений и других видов физических повреждений. Бутылочный домкрат Matrix 50717 3Т имеет широкую опору, исключающая падения при подъёме тяжёлых грузов. Высота подхвата модели – 194 мм. Телескопическая ручка позволяет работу в труднодоступных местах (например, под рамой легкогрузового автомобиля). Грузы весом до 3 тонн поднимаются на высоту 37 см, что достаточно для большинства типов авторемонтных работ, замены автомобильных колёс или ремонта машин. Купить Matrix 50717 можно в нашем интернет-магазине – подлинность гарантирована! Лучший выбор для СТО, гаража или ремонта – бутылочный домкрат Matrix 50717 3Т, цена которого делает покупку выгодной!

        Преимущества

        • Широкая опорная поверхность. Домкрат защищён от падений и переворачиваний
        • Телескопическая ручка, обеспечивающая простой подъём домкрата на нужную высоту
        • Антикоррозийная обработка корпуса, продлевающая срок эксплуатации
        • Небольшой вес (3,57 кг) и компактные габариты