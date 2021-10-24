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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50721 (5 т., 216-413 мм)
5.0
4
1 679 ₽
2 460 ₽
Домкраты
    Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50721 (5 т., 216-413 мм)
    Арт. Х131324
    5.0
    4
    Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50721 (5 т., 216-413 мм)

      Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50721 (5 т., 216-413 мм)

      • -781 ₽
      1 679 ₽
      2 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х131324
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		260x240x250
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      • -781 ₽
      1 679 ₽
      2 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат бутылочный Matrix 5Т предназначен для подъёма грузов общей массой до 5 тонн. Удлинённая ручка и прочное основание (материал корпуса – закалённая сталь) позволяют за 5 – 10 секунд поднимать рамы автомобилей, ящики со стройматериалами и другие тяжёлые предметы на высоту до 41,3 см. Обработка металла исключает появление коррозии, трещин и сколов корпуса – одноплунжерный домкрат Matrix рассчитан на 15 – 17 лет работы. Бутылочный домкрат Matrix 5Т имеет вес 4,35 кг, что позволяет его лёгкую транспортировку. Дополнительной настройки домкрата для подъёма грузов различной массы не требуется. Параметр хода выдвижного винта – 48 мм. Габариты устройства – 225 на 120 на 110 миллиметров. Купить Matrix 50721 5Т можно в нашем интернет-магазине уже сейчас – подлинность и техническая исправность домкратов от Matrix гарантированы! Лучший выбор для СТО, гаража или строительных работ – бутылочный домкрат Matrix 5Т, цена и технические характеристики которого делают такую покупку максимально выгодной!

        Преимущества

        • Плавный ход при поднятии грузов различной массы
        • Широкое металлическое основание, защищающее прибор от падений при работе
        • Наличие клапана безопасности
        • Простота обслуживания и удобная транспортировка