Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50721 (5 т., 216-413 мм)

Преимущества

Плавный ход при поднятии грузов различной массы

Широкое металлическое основание, защищающее прибор от падений при работе

Наличие клапана безопасности

Простота обслуживания и удобная транспортировка





Домкрат бутылочный Matrix 5Т предназначен для подъёма грузов общей массой до 5 тонн. Удлинённая ручка и прочное основание (материал корпуса – закалённая сталь) позволяют за 5 – 10 секунд поднимать рамы автомобилей, ящики со стройматериалами и другие тяжёлые предметы на высоту до 41,3 см. Обработка металла исключает появление коррозии, трещин и сколов корпуса – одноплунжерный домкрат Matrix рассчитан на 15 – 17 лет работы. Бутылочный домкрат Matrix 5Т имеет вес 4,35 кг, что позволяет его лёгкую транспортировку. Дополнительной настройки домкрата для подъёма грузов различной массы не требуется. Параметр хода выдвижного винта – 48 мм. Габариты устройства – 225 на 120 на 110 миллиметров. Купить Matrix 50721 5Т можно в нашем интернет-магазине уже сейчас – подлинность и техническая исправность домкратов от Matrix гарантированы! Лучший выбор для СТО, гаража или строительных работ – бутылочный домкрат Matrix 5Т, цена и технические характеристики которого делают такую покупку максимально выгодной!