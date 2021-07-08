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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50725 (10 т., 230-460 мм)
5.0
1
2 703 ₽
3 480 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50725 (10 т., 230-460 мм)
Арт. Х131328
5.0
1
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50725 (10 т., 230-460 мм)
  • Персональная скидка

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50725 (10 т., 230-460 мм)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -777 ₽
2 703 ₽
3 480 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х131328
5.0
1

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
285x260x260
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -777 ₽
2 703 ₽
3 480 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бутылочный домкрат Matrix 50725 10Т оборудован рычажным механизмом, позволяющим поднимать грузы общей массой до 10 тонн. Прочный металлический корпус защищён от ударов, сколов, трещин и естественной коррозии – вот почему работать с таким домкратом можно как в помещениях, так и под открытым воздухом при любых погодных условиях. Ручка рычага приварена к корпусу, что делает подъем тяжеловесных грузов абсолютно безопасным. Гидравлический домкрат Matrix 50725 10Т имеет широкое основание прямоугольной формы. Такая конструкция не допускает погружение (утопание) домкрата вглубь земли – даже если на улице идёт дождь, и земля мокрая, подъём автомобиля, мешков с цементом или с другими стройматериалами возможен на высоту 46 см. Практичный выбор для СТО, гаража или стройки – домкрат гидравлический Matrix 50725 10Т, купить который можно в нашем магазине без переплат посредникам!

    Преимущества

    • Увеличенная площадь основания, которое не погружается в грунт при работе
    • Мощный металлический корпус, продлевающий срок службы домкрата
    • Наличие клапана безопасности
    • Боковая рукоятка для удобства переноски
    • Оптимальная высота подхвата – 23 см
    • Доступная цена Matrix 50725 (гидравлический домкрат бутылочного типа)