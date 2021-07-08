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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50725 (10 т., 230-460 мм)
Арт. Х131328
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|285x260x260
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Материал корпуса
|металл
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- Бутылочный домкрат Matrix 50725 10Т оборудован рычажным механизмом, позволяющим поднимать грузы общей массой до 10 тонн. Прочный металлический корпус защищён от ударов, сколов, трещин и естественной коррозии – вот почему работать с таким домкратом можно как в помещениях, так и под открытым воздухом при любых погодных условиях. Ручка рычага приварена к корпусу, что делает подъем тяжеловесных грузов абсолютно безопасным. Гидравлический домкрат Matrix 50725 10Т имеет широкое основание прямоугольной формы. Такая конструкция не допускает погружение (утопание) домкрата вглубь земли – даже если на улице идёт дождь, и земля мокрая, подъём автомобиля, мешков с цементом или с другими стройматериалами возможен на высоту 46 см. Практичный выбор для СТО, гаража или стройки – домкрат гидравлический Matrix 50725 10Т, купить который можно в нашем магазине без переплат посредникам!
Преимущества
- Увеличенная площадь основания, которое не погружается в грунт при работе
- Мощный металлический корпус, продлевающий срок службы домкрата
- Наличие клапана безопасности
- Боковая рукоятка для удобства переноски
- Оптимальная высота подхвата – 23 см
- Доступная цена Matrix 50725 (гидравлический домкрат бутылочного типа)