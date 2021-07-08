Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50725 (10 т., 230-460 мм)

Преимущества

Увеличенная площадь основания, которое не погружается в грунт при работе

Мощный металлический корпус, продлевающий срок службы домкрата

Наличие клапана безопасности

Боковая рукоятка для удобства переноски

Оптимальная высота подхвата – 23 см

Доступная цена Matrix 50725 (гидравлический домкрат бутылочного типа)





Бутылочный домкрат Matrix 50725 10Т оборудован рычажным механизмом, позволяющим поднимать грузы общей массой до 10 тонн. Прочный металлический корпус защищён от ударов, сколов, трещин и естественной коррозии – вот почему работать с таким домкратом можно как в помещениях, так и под открытым воздухом при любых погодных условиях. Ручка рычага приварена к корпусу, что делает подъем тяжеловесных грузов абсолютно безопасным. Гидравлический домкрат Matrix 50725 10Т имеет широкое основание прямоугольной формы. Такая конструкция не допускает погружение (утопание) домкрата вглубь земли – даже если на улице идёт дождь, и земля мокрая, подъём автомобиля, мешков с цементом или с другими стройматериалами возможен на высоту 46 см. Практичный выбор для СТО, гаража или стройки – домкрат гидравлический Matrix 50725 10Т, купить который можно в нашем магазине без переплат посредникам!