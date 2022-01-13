Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50727 (12 т., 230-465 мм)

Гидравлический домкрат Matrix 12Т 50727

Преимущества

Удобная боковая ручка для транспортировки.

Оптимальный шаг штокового хода – 16,5 см.

Защищённый корпус, который не боится падений.

Устойчивость и простота обслуживания.

Комплектация

Домкрат гидравлический Matrix 12Т 50727 в сборе. Гарантийный талон. Инструкция.

Домкрат гидравлический Matrix 50727 12Т предназначен для подъёма различных грузов общей массой до 12 тонн. Вес устройства в сборке – 7,6 кг, для удобства транспортировки предусмотрена боковая ручка. Данный домкрат может использоваться при любых погодных условиях независимо от состояния грунта, шершавости асфальта или плиточного покрытия – мощный стальной корпус и широкая опорная поверхность не дают ему упасть при предельных рабочих нагрузках. Домкрат бутылочный Matrix 50727 12Т имеет рабочий ход 165 мм. Максимальная высота подъёма данной модели – 46.5 см. Удобная телескопическая ручка (материал рукоятки – металл) минимизирует усилия работника при подъёме тяжестей. Компактные габариты (250 х 145 х 125 мм) и возможность отсоединения ручки позволяют хранить домкрат в гараже, кладовой или на СТО. Купить домкрат Matrix 50727 12Т можно в нашем интернет-магазине – техническая исправность гарантирована! Лучший выбор для работы с автомобилями, стройматериалами или другими тяжёлыми грузами – домкрат Matrix 12Т гидравлический бутылочный, цена которого делает покупку выгодной!