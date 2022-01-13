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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50727 (12 т., 230-465 мм)
5.0
1
3 279 ₽
4 250 ₽
Домкраты
    Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50727 (12 т., 230-465 мм)
    Арт. Х1322196
    5.0
    1
    Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50727 (12 т., 230-465 мм)
    Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50727 (12 т., 230-465 мм)
      Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50727 (12 т., 230-465 мм)
      Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50727 (12 т., 230-465 мм)

      Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50727 (12 т., 230-465 мм)

      • -971 ₽
      3 279 ₽
      4 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1322196
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		400x160x270
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      • -971 ₽
      3 279 ₽
      4 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Гидравлический домкрат Matrix 12Т 50727

        Домкрат гидравлический Matrix 50727 12Т предназначен для подъёма различных грузов общей массой до 12 тонн. Вес устройства в сборке – 7,6 кг, для удобства транспортировки предусмотрена боковая ручка. Данный домкрат может использоваться при любых погодных условиях независимо от состояния грунта, шершавости асфальта или плиточного покрытия – мощный стальной корпус и широкая опорная поверхность не дают ему упасть при предельных рабочих нагрузках. Домкрат бутылочный Matrix 50727 12Т имеет рабочий ход 165 мм. Максимальная высота подъёма данной модели – 46.5 см. Удобная телескопическая ручка (материал рукоятки – металл) минимизирует усилия работника при подъёме тяжестей. Компактные габариты (250 х 145 х 125 мм) и возможность отсоединения ручки позволяют хранить домкрат в гараже, кладовой или на СТО. Купить домкрат Matrix 50727 12Т можно в нашем интернет-магазине – техническая исправность гарантирована! Лучший выбор для работы с автомобилями, стройматериалами или другими тяжёлыми грузами – домкрат Matrix 12Т гидравлический бутылочный, цена которого делает покупку выгодной!

        Преимущества

        • Удобная боковая ручка для транспортировки.
        • Оптимальный шаг штокового хода – 16,5 см.
        • Защищённый корпус, который не боится падений.
        • Устойчивость и простота обслуживания.

        Комплектация

        1. Домкрат гидравлический Matrix 12Т 50727 в сборе.
        2. Гарантийный талон.
        3. Инструкция.