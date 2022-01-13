Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50727 (12 т., 230-465 мм)
Арт. Х1322196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|400x160x270
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Материал корпуса
|металл
Гидравлический домкрат Matrix 12Т 50727Домкрат гидравлический Matrix 50727 12Т предназначен для подъёма различных грузов общей массой до 12 тонн. Вес устройства в сборке – 7,6 кг, для удобства транспортировки предусмотрена боковая ручка. Данный домкрат может использоваться при любых погодных условиях независимо от состояния грунта, шершавости асфальта или плиточного покрытия – мощный стальной корпус и широкая опорная поверхность не дают ему упасть при предельных рабочих нагрузках. Домкрат бутылочный Matrix 50727 12Т имеет рабочий ход 165 мм. Максимальная высота подъёма данной модели – 46.5 см. Удобная телескопическая ручка (материал рукоятки – металл) минимизирует усилия работника при подъёме тяжестей. Компактные габариты (250 х 145 х 125 мм) и возможность отсоединения ручки позволяют хранить домкрат в гараже, кладовой или на СТО. Купить домкрат Matrix 50727 12Т можно в нашем интернет-магазине – техническая исправность гарантирована! Лучший выбор для работы с автомобилями, стройматериалами или другими тяжёлыми грузами – домкрат Matrix 12Т гидравлический бутылочный, цена которого делает покупку выгодной!
Преимущества
- Удобная боковая ручка для транспортировки.
- Оптимальный шаг штокового хода – 16,5 см.
- Защищённый корпус, который не боится падений.
- Устойчивость и простота обслуживания.
Комплектация
- Домкрат гидравлический Matrix 12Т 50727 в сборе.
- Гарантийный талон.
- Инструкция.