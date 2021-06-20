Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50731 (20 т., 242-452 мм)

Гидравлический домкрат MATRIX 50731 используется для подъема автомобилей и других грузов весом до 20 тонн. Его основным достоинством является малогабаритность, позволяющая транспортировать, хранить домкрат и использовать его при первой необходимости. MATRIX 50731 весит 11 кг, и оснащен удобной боковой ручкой для транспортировки. Конструкция гидравлического бутылочного домкрата также включает в себя: ударопрочный металлический корпус, поршень, клапан, насос, жидкую среду, в которой двигается поршень, а также рычаг, приводящий в действие всю установку. Рычаг передает импульс на насос, подкачивающий жидкость внутри цилиндра, и тем самым заставляя поршень двигаться вверх. По сравнению с механическими домкратами, гидравлический требует гораздо меньше прикладываемой силы, поэтому им удобнее пользоваться. Высота подъема этой модели составляет 45,2 см. Купить бутылочный домкрат MATRIX Master 50731 можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

Преимущества MATRIX 50731

Компактный

Удобный в транспортировке

Легок в эксплуатации и обслуживании

Имеет высокую грузоподъемность

Комплектация