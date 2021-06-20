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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50731 (20 т., 242-452 мм)
4.0
1
4 970 ₽
5 360 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50731 (20 т., 242-452 мм)
Арт. Х131352
4.0
1
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50731 (20 т., 242-452 мм)
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50731 (20 т., 242-452 мм)
  • Персональная скидка
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50731 (20 т., 242-452 мм)
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50731 (20 т., 242-452 мм)

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50731 (20 т., 242-452 мм)

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  • -390 ₽
4 970 ₽
5 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х131352
4.0
1

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
330x180x270
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -390 ₽
4 970 ₽
5 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гидравлический домкрат MATRIX 50731 используется для подъема автомобилей и других грузов весом до 20 тонн. Его основным достоинством является малогабаритность, позволяющая транспортировать, хранить домкрат и использовать его при первой необходимости. MATRIX 50731 весит 11 кг, и оснащен удобной боковой ручкой для транспортировки. Конструкция гидравлического бутылочного домкрата также включает в себя: ударопрочный металлический корпус, поршень, клапан, насос, жидкую среду, в которой двигается поршень, а также рычаг, приводящий в действие всю установку. Рычаг передает импульс на насос, подкачивающий жидкость внутри цилиндра, и тем самым заставляя поршень двигаться вверх. По сравнению с механическими домкратами, гидравлический требует гораздо меньше прикладываемой силы, поэтому им удобнее пользоваться. Высота подъема этой модели составляет 45,2 см. Купить бутылочный домкрат MATRIX Master 50731 можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

    Преимущества MATRIX 50731

    • Компактный
    • Удобный в транспортировке
    • Легок в эксплуатации и обслуживании
    • Имеет высокую грузоподъемность

    Комплектация

    • Домкрат
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка