- Персональная скидка
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50731 (20 т., 242-452 мм)
Арт. Х131352
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Габариты, мм
|330x180x270
|
Материал корпуса
|металл
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Гидравлический домкрат MATRIX 50731 используется для подъема автомобилей и других грузов весом до 20 тонн. Его основным достоинством является малогабаритность, позволяющая транспортировать, хранить домкрат и использовать его при первой необходимости. MATRIX 50731 весит 11 кг, и оснащен удобной боковой ручкой для транспортировки. Конструкция гидравлического бутылочного домкрата также включает в себя: ударопрочный металлический корпус, поршень, клапан, насос, жидкую среду, в которой двигается поршень, а также рычаг, приводящий в действие всю установку. Рычаг передает импульс на насос, подкачивающий жидкость внутри цилиндра, и тем самым заставляя поршень двигаться вверх. По сравнению с механическими домкратами, гидравлический требует гораздо меньше прикладываемой силы, поэтому им удобнее пользоваться. Высота подъема этой модели составляет 45,2 см. Купить бутылочный домкрат MATRIX Master 50731 можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.
Преимущества MATRIX 50731
- Компактный
- Удобный в транспортировке
- Легок в эксплуатации и обслуживании
- Имеет высокую грузоподъемность
Комплектация
- Домкрат
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка