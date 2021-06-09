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Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
4.7
18
4 020 ₽
4 840 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
Арт. Х1322184
4.7
18
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
  • Персональная скидка
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)

Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)

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  • -820 ₽
4 020 ₽
4 840 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х1322184
4.7
18

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Материал корпуса
металл
С педалью
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -820 ₽
4 020 ₽
4 840 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Домкрат Matrix 51020 2Т гидравлический подкатной предназначен для быстрого ремонта и замены колёс легковых автомобилей. Низкий профиль домкрата (подъёмный механизм) гарантирует свободный доступ к днищу любого авто. Для удобства переноски домкрата предусмотрена пластиковая ручка – общий вес устройства в сборке всего 10 кг. Домкрат Matrix 51020 2Т гидравлический подкатной облачен в металлический корпус, который защищает внутренности от влаги, пыли, грязи и механических повреждений. Делать упор можно не только в асфальтовое или бетонное покрытие – домкрат Матрикс не застревает в сухом или мокром грунте и песке. Высота подъёма – 35,5 см, подхвата – 135 мм. Лучший инструмент для быстрой замены колёс – домкрат Matrix 51020 2Т гидравлический подкатной, купить который можно в нашем магазине с заводской гарантией! Цена на Matrix 2Т также способна приятно удивить.

    Преимущества

    • Длинная рукоятка с прорезиненным наконечником, которая не выскальзывает из рук при работе
    • Абсолютная безопасность подъёма. Опорная поверхность оснащена пазами для улучшения жёсткости
    • Наличие небольших колёс под основанием, упрощающих «подгонку» домкрата под днище автомобиля
    • Прочный металлический корпус