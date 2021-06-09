- Персональная скидка
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
Арт. Х1322184
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Материал корпуса
|металл
|
С педалью
|Нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Домкрат Matrix 51020 2Т гидравлический подкатной предназначен для быстрого ремонта и замены колёс легковых автомобилей. Низкий профиль домкрата (подъёмный механизм) гарантирует свободный доступ к днищу любого авто. Для удобства переноски домкрата предусмотрена пластиковая ручка – общий вес устройства в сборке всего 10 кг. Домкрат Matrix 51020 2Т гидравлический подкатной облачен в металлический корпус, который защищает внутренности от влаги, пыли, грязи и механических повреждений. Делать упор можно не только в асфальтовое или бетонное покрытие – домкрат Матрикс не застревает в сухом или мокром грунте и песке. Высота подъёма – 35,5 см, подхвата – 135 мм. Лучший инструмент для быстрой замены колёс – домкрат Matrix 51020 2Т гидравлический подкатной, купить который можно в нашем магазине с заводской гарантией! Цена на Matrix 2Т также способна приятно удивить.
Преимущества
- Длинная рукоятка с прорезиненным наконечником, которая не выскальзывает из рук при работе
- Абсолютная безопасность подъёма. Опорная поверхность оснащена пазами для улучшения жёсткости
- Наличие небольших колёс под основанием, упрощающих «подгонку» домкрата под днище автомобиля
- Прочный металлический корпус