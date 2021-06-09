Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)

Преимущества

Длинная рукоятка с прорезиненным наконечником, которая не выскальзывает из рук при работе

Абсолютная безопасность подъёма. Опорная поверхность оснащена пазами для улучшения жёсткости

Наличие небольших колёс под основанием, упрощающих «подгонку» домкрата под днище автомобиля

Прочный металлический корпус





Домкрат Matrix 51020 2Т гидравлический подкатной предназначен для быстрого ремонта и замены колёс легковых автомобилей. Низкий профиль домкрата (подъёмный механизм) гарантирует свободный доступ к днищу любого авто. Для удобства переноски домкрата предусмотрена пластиковая ручка – общий вес устройства в сборке всего 10 кг. Домкрат Matrix 51020 2Т гидравлический подкатной облачен в металлический корпус, который защищает внутренности от влаги, пыли, грязи и механических повреждений. Делать упор можно не только в асфальтовое или бетонное покрытие – домкрат Матрикс не застревает в сухом или мокром грунте и песке. Высота подъёма – 35,5 см, подхвата – 135 мм. Лучший инструмент для быстрой замены колёс – домкрат Matrix 51020 2Т гидравлический подкатной, купить который можно в нашем магазине с заводской гарантией! Цена на Matrix 2Т также способна приятно удивить.