Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51035 (3 т, 130-490 мм)

Преимущества

Сборка по немецкой лицензии Matrix

Широкое основание и антискользящие пазы

Возможность работы в любых погодных условиях





Гидравлический домкрат Matrix 51035 3Т – лучший помощник для оперативной замены колёс легковых автомобилей! Низкий профиль (часть корпуса, в которой находится подъёмный механизм) позволяет поднимать любые авто с клиренсом выше 14 см. Максимальная высота подъёма – 52 см, грузоподъёмность устройства – 3 тонны. Гидравлический домкрат Matrix 51035 3Т подойдёт как для больших СТО и автомастерских, так и для самостоятельного ремонта машины в гараже. Расширенное основание и антискользящие пазы обеспечивают устойчивость домкрата при работе на асфальте, бетоне, грунте и твёрдом песчаном покрытии. Удлинённая металлическая ручка позволяет поднимать грузы любой тяжести без физических усилий. Рукоятка снабжена резиновым наконечником для удобства захвата. Оптимальный выбор для поднятия легковых авто – подкатной домкрат Matrix 51035 3Т, купить который обязан каждый автовладелец! Это необычайно удобный весом 37 кг и крепкий гидравлический домкрат. Невысокая цена на Matrix 51035 3Т делает покупку ещё выгоднее!