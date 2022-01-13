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Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51035 (3 т, 130-490 мм)
5.0
1
13 450 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51035 (3 т, 130-490 мм)
Арт. Х132250
5.0
1
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51035 (3 т, 130-490 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51035 (3 т, 130-490 мм)
  • Персональная скидка
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51035 (3 т, 130-490 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51035 (3 т, 130-490 мм)

Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51035 (3 т, 130-490 мм)

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13 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽
Арт. Х132250
5.0
1

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
720x380x200
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гидравлический домкрат Matrix 51035 3Т – лучший помощник для оперативной замены колёс легковых автомобилей! Низкий профиль (часть корпуса, в которой находится подъёмный механизм) позволяет поднимать любые авто с клиренсом выше 14 см. Максимальная высота подъёма – 52 см, грузоподъёмность устройства – 3 тонны. Гидравлический домкрат Matrix 51035 3Т подойдёт как для больших СТО и автомастерских, так и для самостоятельного ремонта машины в гараже. Расширенное основание и антискользящие пазы обеспечивают устойчивость домкрата при работе на асфальте, бетоне, грунте и твёрдом песчаном покрытии. Удлинённая металлическая ручка позволяет поднимать грузы любой тяжести без физических усилий. Рукоятка снабжена резиновым наконечником для удобства захвата. Оптимальный выбор для поднятия легковых авто – подкатной домкрат Matrix 51035 3Т, купить который обязан каждый автовладелец! Это необычайно удобный весом 37 кг и крепкий гидравлический домкрат. Невысокая цена на Matrix 51035 3Т делает покупку ещё выгоднее!

    Преимущества

    • Сборка по немецкой лицензии Matrix
    • Широкое основание и антискользящие пазы
    • Возможность работы в любых погодных условиях