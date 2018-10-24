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Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51040 (3 т., 150-530 мм)
5.0
3
8 115 ₽
11 120 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51040 (3 т., 150-530 мм)
Арт. Х131330
5.0
3
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51040 (3 т., 150-530 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51040 (3 т., 150-530 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51040 (3 т., 150-530 мм)
  • Персональная скидка
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51040 (3 т., 150-530 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51040 (3 т., 150-530 мм)
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51040 (3 т., 150-530 мм)

Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51040 (3 т., 150-530 мм)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 005 ₽
8 115 ₽
11 120 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. Х131330
5.0
3

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
500x230x140
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 005 ₽
8 115 ₽
11 120 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Домкрат подкатной Matrix 3Т 51040 используется для быстрого подъёма автомобилей при замене передних и задних колёс. Высота подъёма составляет 53 см, подхвата – 15 см, что позволяет поднимать рамы машин с низким клиренсом. Рычаг подъёма и клапанный винт домкрата защищены от случайных срабатываний, а сама конструкция устойчива даже при пиковых нагрузках. Грузоподъёмность модели – 3 тонны. Гидравлический домкрат Matrix 3Т 51040 оснащён небольшими колёсами, установленными в основании. «Подгонка» домкрата под корпус автомобиля занимает минимум времени и может выполняться как на СТО или в автомастерских, так и под открытым небом. Стальной корпус домкрата не боится атмосферных осадков, пыли, грязи и физических повреждений. Надёжный помощник для замены колёс – домкрат гидравлический Matrix 3Т, купить который можно в нашем интернет-магазине, подлинность гарантирована! Он максимально надёжный, устойчивый и не тяжёлый (всего 21 кг в полной сборке). Способна порадовать и невысокая цена на Matrix 51040 3т подкатной. Всё это делает его приобретение максимально выгодным!

    Преимущества

    • Металлический корпус домкрата защищён от коррозий и физических повреждений
    • Оптимальная высота подхвата – всего 15 см
    • Мощная рукоятка с резиновым наконечником
    • Плавный цикл подъёма и спуска при любой нагрузке