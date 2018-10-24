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Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51040 (3 т., 150-530 мм)
Арт. Х131330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|500x230x140
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Материал корпуса
|металл
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- Домкрат подкатной Matrix 3Т 51040 используется для быстрого подъёма автомобилей при замене передних и задних колёс. Высота подъёма составляет 53 см, подхвата – 15 см, что позволяет поднимать рамы машин с низким клиренсом. Рычаг подъёма и клапанный винт домкрата защищены от случайных срабатываний, а сама конструкция устойчива даже при пиковых нагрузках. Грузоподъёмность модели – 3 тонны. Гидравлический домкрат Matrix 3Т 51040 оснащён небольшими колёсами, установленными в основании. «Подгонка» домкрата под корпус автомобиля занимает минимум времени и может выполняться как на СТО или в автомастерских, так и под открытым небом. Стальной корпус домкрата не боится атмосферных осадков, пыли, грязи и физических повреждений. Надёжный помощник для замены колёс – домкрат гидравлический Matrix 3Т, купить который можно в нашем интернет-магазине, подлинность гарантирована! Он максимально надёжный, устойчивый и не тяжёлый (всего 21 кг в полной сборке). Способна порадовать и невысокая цена на Matrix 51040 3т подкатной. Всё это делает его приобретение максимально выгодным!
Преимущества
- Металлический корпус домкрата защищён от коррозий и физических повреждений
- Оптимальная высота подхвата – всего 15 см
- Мощная рукоятка с резиновым наконечником
- Плавный цикл подъёма и спуска при любой нагрузке