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Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51045 (3,5 т., 145-490 мм)
4.5
2
Найти аналог
Домкраты
    Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51045 (3,5 т., 145-490 мм)
    Арт. Х131353
    4.5
    2
    Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51045 (3,5 т., 145-490 мм)
    Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51045 (3,5 т., 145-490 мм)
      Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51045 (3,5 т., 145-490 мм)
      Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51045 (3,5 т., 145-490 мм)

      Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51045 (3,5 т., 145-490 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х131353
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		747x384x207
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат Matrix 51045 – незаменимая вещь для автовладельца. Он подходит для частного применения и пригодится в автомастерских, сервисных центрах техобслуживания. Грузоподъемность модели составляет 3,5 тонны. Домкрат изготовлен из стали, обладает надежной конструкцией. Колеса домкрата облегчают его перемещение. Его можно использовать как в помещении, так и на улице. На рукоятке рычага имеется резиновый наконечник, благодаря чему улучшается хват. Максимальная высота подъема домкратом Matrix Master 51045 – 49 см, высота подхвата – 14,5 см.

        Преимущества Matrix 51045 домкрата 3.5 т

        • Высокая прочность конструкции
        • Коррозийная стойкость
        • Ударопрочность
        • Удобство в эксплуатации
        • Транспортировочные колеса
        • Устойчивость изделия

        Комплектация

        • Домкрат
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон
        • Упаковка