Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51045 (3,5 т., 145-490 мм)
Арт. Х131353
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|747x384x207
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Материал корпуса
|металл
- Домкрат Matrix 51045 – незаменимая вещь для автовладельца. Он подходит для частного применения и пригодится в автомастерских, сервисных центрах техобслуживания. Грузоподъемность модели составляет 3,5 тонны. Домкрат изготовлен из стали, обладает надежной конструкцией. Колеса домкрата облегчают его перемещение. Его можно использовать как в помещении, так и на улице. На рукоятке рычага имеется резиновый наконечник, благодаря чему улучшается хват. Максимальная высота подъема домкратом Matrix Master 51045 – 49 см, высота подхвата – 14,5 см.
Преимущества Matrix 51045 домкрата 3.5 т
- Высокая прочность конструкции
- Коррозийная стойкость
- Ударопрочность
- Удобство в эксплуатации
- Транспортировочные колеса
- Устойчивость изделия
Комплектация
- Домкрат
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка