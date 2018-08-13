Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51045 (3,5 т., 145-490 мм)

Домкрат Matrix 51045 – незаменимая вещь для автовладельца. Он подходит для частного применения и пригодится в автомастерских, сервисных центрах техобслуживания. Грузоподъемность модели составляет 3,5 тонны. Домкрат изготовлен из стали, обладает надежной конструкцией. Колеса домкрата облегчают его перемещение. Его можно использовать как в помещении, так и на улице. На рукоятке рычага имеется резиновый наконечник, благодаря чему улучшается хват. Максимальная высота подъема домкратом Matrix Master 51045 – 49 см, высота подхвата – 14,5 см.

Преимущества Matrix 51045 домкрата 3.5 т

Высокая прочность конструкции

Коррозийная стойкость

Ударопрочность

Удобство в эксплуатации

Транспортировочные колеса

Устойчивость изделия

Комплектация