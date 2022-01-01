Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21020 AE&T 20т
Арт. aet_328
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Пневмогидравлический бутылочный домкрат AE&T Т21020 позволяет обслуживать крупный автотранспорт - грузовые машины, автобусы. Модель профессионального уровня отличается эффективной и продолжительной работой в условиях интенсивной эксплуатации. Широкое ровное основание способствует устойчивости приспособления. Рабочее давление воздуха составляет менее 8 бар. Антикоррозийное покрытие защищает корпус домкрата от влаги.
Преимущества
- Съемный рычаг для удобства хранения и транспортировки
- Рукоять для простоты переноски
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы пневмогидравлического бутылочного домкрата AE&T Т21020