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Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21020 AE&T 20т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21020 AE&T 20т
    Арт. aet_328
    Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21020 AE&T 20т

      Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21020 AE&T 20т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_328

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмогидравлический бутылочный домкрат AE&T Т21020 позволяет обслуживать крупный автотранспорт - грузовые машины, автобусы. Модель профессионального уровня отличается эффективной и продолжительной работой в условиях интенсивной эксплуатации. Широкое ровное основание способствует устойчивости приспособления. Рабочее давление воздуха составляет менее 8 бар. Антикоррозийное покрытие защищает корпус домкрата от влаги.

        Преимущества 

        • Съемный рычаг для удобства хранения и транспортировки
        • Рукоять для простоты переноски
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы пневмогидравлического бутылочного домкрата AE&T Т21020