Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21020 AE&T 20т

Преимущества

Съемный рычаг для удобства хранения и транспортировки

Рукоять для простоты переноски

Качественное исполнение

Долгий срок службы пневмогидравлического бутылочного домкрата AE&T Т21020

Пневмогидравлический бутылочный домкрат AE&T Т21020 позволяет обслуживать крупный автотранспорт - грузовые машины, автобусы. Модель профессионального уровня отличается эффективной и продолжительной работой в условиях интенсивной эксплуатации. Широкое ровное основание способствует устойчивости приспособления. Рабочее давление воздуха составляет менее 8 бар. Антикоррозийное покрытие защищает корпус домкрата от влаги.