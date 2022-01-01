Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-50/25 AE&T 50/25т

Преимущества

Давление воздуха от 8 до 12 атм

Расход воздуха - 400 л/мин

Ручка - 1200/1500 мм

Возможность интенсивного использования

Высокое качество комплектующих

Защита от коррозии

Длительный срок службы AE&T HJ-50/25

Легкость перемещения

Пневмогидравлический подкатной домкрат 50/25 т AE&T HJ-50/25 представляет собой профессиональное оборудование, которое предназначается для подъема коммерческих грузовиков, самолетов, бронетанковой техники на высоту до 330 мм (на максимальной высоте предельная грузоподъемность составляет 25 т). Плавность хода, высокая грузоподъемность и надежность выгодно выделяют модель. Для защиты от коррозии на металлические элементы устройства нанесено специальное покрытие.