Домкрат пневмогидравлический подкатной HJ-50/25 AE&T 50/25т
Арт. aet_2095
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|600х350
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Материал корпуса
|металл
- Пневмогидравлический подкатной домкрат 50/25 т AE&T HJ-50/25 представляет собой профессиональное оборудование, которое предназначается для подъема коммерческих грузовиков, самолетов, бронетанковой техники на высоту до 330 мм (на максимальной высоте предельная грузоподъемность составляет 25 т). Плавность хода, высокая грузоподъемность и надежность выгодно выделяют модель. Для защиты от коррозии на металлические элементы устройства нанесено специальное покрытие.
Преимущества
- Давление воздуха от 8 до 12 атм
- Расход воздуха - 400 л/мин
- Ручка - 1200/1500 мм
- Возможность интенсивного использования
- Высокое качество комплектующих
- Защита от коррозии
- Длительный срок службы AE&T HJ-50/25
- Легкость перемещения