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Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т
    Арт. aet_276
    Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т
    Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т
    Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т
    Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т
      Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т
      Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т
      Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т
      Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т

      Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_276

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмогидравлический домкрат AE&T 50т T21050 - это надежный в эксплуатации агрегат, с помощью которого можно быстро поднять тяжеловесный транспорт, например: автобус, грузовые автомобили и т. д. Используется совместно с подставками-держателями (приобретаются отдельно) для обеспечения доступа к механизмам ходовой части машин. Подъемник обладает эргономичной конструкцией - большие колеса обеспечивает легкость и плавность хода по любой поверхности, а конструктивные элементы выполнены из высокопрочных материалов, что обеспечивает долгий срок службы домкрата.

        Преимущества

        • Благодаря небольшой высоте подхвата и подкатной конструкции пневмогидравлического домкрата AE&T Т21050 его можно использовать даже в труднодоступных местах
        • Закаленный хромированный шток цилиндра
        • Наличие клапана безопасности защищает оборудование от перегрузки
        • Отличается надежностью и долговечностью конструкции
        • Удобен в применении
        • Обладает компактным корпусом
        • Безопасен в использовании
           