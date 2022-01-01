Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т
Арт. aet_276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Пневмогидравлический домкрат AE&T 50т T21050 - это надежный в эксплуатации агрегат, с помощью которого можно быстро поднять тяжеловесный транспорт, например: автобус, грузовые автомобили и т. д. Используется совместно с подставками-держателями (приобретаются отдельно) для обеспечения доступа к механизмам ходовой части машин. Подъемник обладает эргономичной конструкцией - большие колеса обеспечивает легкость и плавность хода по любой поверхности, а конструктивные элементы выполнены из высокопрочных материалов, что обеспечивает долгий срок службы домкрата.
Преимущества
- Благодаря небольшой высоте подхвата и подкатной конструкции пневмогидравлического домкрата AE&T Т21050 его можно использовать даже в труднодоступных местах
- Закаленный хромированный шток цилиндра
- Наличие клапана безопасности защищает оборудование от перегрузки
- Отличается надежностью и долговечностью конструкции
- Удобен в применении
- Обладает компактным корпусом
- Безопасен в использовании