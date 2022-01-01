Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т

Преимущества

Благодаря небольшой высоте подхвата и подкатной конструкции пневмогидравлического домкрата AE&T Т21050 его можно использовать даже в труднодоступных местах

Закаленный хромированный шток цилиндра

Наличие клапана безопасности защищает оборудование от перегрузки

Отличается надежностью и долговечностью конструкции

Удобен в применении

Обладает компактным корпусом

Безопасен в использовании



Пневмогидравлический домкрат AE&T 50т T21050 - это надежный в эксплуатации агрегат, с помощью которого можно быстро поднять тяжеловесный транспорт, например: автобус, грузовые автомобили и т. д. Используется совместно с подставками-держателями (приобретаются отдельно) для обеспечения доступа к механизмам ходовой части машин. Подъемник обладает эргономичной конструкцией - большие колеса обеспечивает легкость и плавность хода по любой поверхности, а конструктивные элементы выполнены из высокопрочных материалов, что обеспечивает долгий срок службы домкрата.