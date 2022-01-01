Домкрат подкатной T31101A AE&T 3т с педалью
Арт. aet_2066
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Материал корпуса
|металл
|
С педалью
|Да
- Подкатной домкрат с педалью 3 т AE&T T31101A служит в автосарвисах и шиномонтажных мастерских для плавного подъема и опускания транспортного средства. Поворотные колеса обеспечивают маневренность и удобство передвижения по рабочей площадке. Благодаря низкому подхвату возможно обслуживание легковых автомобилей с небольшим клиренсом. Рельефная опорная площадка позволяет исключить вероятность срыва груза.
Преимущества
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы AE&T T31101A
- Защита от коррозии
- Педаль быстрого подъема
- Плавный ход
- Специальная накладка на рабочей рукоятке