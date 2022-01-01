Домкрат подкатной T31101A AE&T 3т с педалью

Преимущества

Высокое качество сборки

Долгий срок службы AE&T T31101A

Защита от коррозии

Педаль быстрого подъема

Плавный ход

Специальная накладка на рабочей рукоятке

Подкатной домкрат с педалью 3 т AE&T T31101A служит в автосарвисах и шиномонтажных мастерских для плавного подъема и опускания транспортного средства. Поворотные колеса обеспечивают маневренность и удобство передвижения по рабочей площадке. Благодаря низкому подхвату возможно обслуживание легковых автомобилей с небольшим клиренсом. Рельефная опорная площадка позволяет исключить вероятность срыва груза.