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Домкрат подкатной T31101A AE&T 3т с педалью
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат подкатной T31101A AE&T 3т с педалью
    Арт. aet_2066
    Домкрат подкатной T31101A AE&T 3т с педалью
    Домкрат подкатной T31101A AE&T 3т с педалью
    Домкрат подкатной T31101A AE&T 3т с педалью
      Домкрат подкатной T31101A AE&T 3т с педалью
      Домкрат подкатной T31101A AE&T 3т с педалью
      Домкрат подкатной T31101A AE&T 3т с педалью

      Домкрат подкатной T31101A AE&T 3т с педалью

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_2066

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подкатной домкрат с педалью 3 т AE&T T31101A служит в автосарвисах и шиномонтажных мастерских для плавного подъема и опускания транспортного средства. Поворотные колеса обеспечивают маневренность и удобство передвижения по рабочей площадке. Благодаря низкому подхвату возможно обслуживание легковых автомобилей с небольшим клиренсом. Рельефная опорная площадка позволяет исключить вероятность срыва груза.

        Преимущества

        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы AE&T T31101A
        • Защита от коррозии
        • Педаль быстрого подъема
        • Плавный ход
        • Специальная накладка на рабочей рукоятке