Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф
Арт. aet_1845
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Подкатной домкрат AE&T T31103A оснащается педалью быстрого подъема груза, что облегчает задачу оператора и позволяет ему работать без приложения физических усилий и существенных временных затрат. Транспортировка агрегата осуществляется при помощи пары роликовых и пары обычных колес.
Преимущества
- Передача усилия с рукояти на клапан открытия и закрытия осуществляется с помощью рукоятки
- Качественная сборка
- Жесткая конструкция
- Простота управления