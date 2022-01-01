Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф

Преимущества

Передача усилия с рукояти на клапан открытия и закрытия осуществляется с помощью рукоятки

Качественная сборка

Жесткая конструкция

Простота управления

Подкатной домкрат AE&T T31103A оснащается педалью быстрого подъема груза, что облегчает задачу оператора и позволяет ему работать без приложения физических усилий и существенных временных затрат. Транспортировка агрегата осуществляется при помощи пары роликовых и пары обычных колес.