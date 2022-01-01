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Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф
    Арт. aet_1845
    Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф
    Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф
    Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф
    Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф
    Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф
      Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф
      Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф
      Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф
      Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф
      Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф

      Домкрат подкатной T31103A AE&T 2,5т низкий полупроф

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_1845

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подкатной домкрат AE&T T31103A оснащается педалью быстрого подъема груза, что облегчает задачу оператора и позволяет ему работать без приложения физических усилий и существенных временных затрат. Транспортировка агрегата осуществляется при помощи пары роликовых и пары обычных колес.

        Преимущества

        • Передача усилия с рукояти на клапан открытия и закрытия осуществляется с помощью рукоятки
        • Качественная сборка
        • Жесткая конструкция
        • Простота управления