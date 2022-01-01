Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т
Арт. aet_254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Гидравлический домкрат AE&T T31203 подкатного типа ориентирован на профессиональное использование. Это устройство может применяться на станциях технического обслуживания, в автосервисах и других АТП. Домкрат AE&T T31203 оснащен поворотными колесами и резиновой рукоятью для упрощения работы с ним. Кроме того, модель предусматривает возможность установки на опорную площадку резиновой подушки. Предлагаемое оборудование пользуется популярностью в России и широко используется на реальных автотранспортных предприятиях.
Преимущества
- простота, надежность и прочность конструкции
- плавность поднятия грузов
- наличие педали быстрого подъема
- высокая точность позиционирования груза
- наличие дополнительного комплекта уплотнений
- длительный срок эксплуатации
- отсутствие потребности в техобслуживании
- оптимальное соотношение цены и качества