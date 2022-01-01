Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т

Гидравлический домкрат AE&T T31203 подкатного типа ориентирован на профессиональное использование. Это устройство может применяться на станциях технического обслуживания, в автосервисах и других АТП. Домкрат AE&T T31203 оснащен поворотными колесами и резиновой рукоятью для упрощения работы с ним. Кроме того, модель предусматривает возможность установки на опорную площадку резиновой подушки. Предлагаемое оборудование пользуется популярностью в России и широко используется на реальных автотранспортных предприятиях.

Преимущества