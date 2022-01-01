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Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т
    Арт. aet_254
    Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т
    Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т
    Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т
    Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т
      Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т
      Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т
      Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т
      Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т

      Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_254

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидравлический домкрат AE&T T31203 подкатного типа ориентирован на профессиональное использование. Это устройство может применяться на станциях технического обслуживания, в автосервисах и других АТП. Домкрат AE&T T31203 оснащен поворотными колесами и резиновой рукоятью для упрощения работы с ним. Кроме того, модель предусматривает возможность установки на опорную площадку резиновой подушки. Предлагаемое оборудование пользуется популярностью в России и широко используется на реальных автотранспортных предприятиях.

        Преимущества

        • простота, надежность и прочность конструкции
        • плавность поднятия грузов
        • наличие педали быстрого подъема
        • высокая точность позиционирования груза
        • наличие дополнительного комплекта уплотнений
        • длительный срок эксплуатации
        • отсутствие потребности в техобслуживании
        • оптимальное соотношение цены и качества