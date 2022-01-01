Домкрат подкатной T31513 AE&T 3т
Арт. aet_257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Подкатной профессиональный домкрат, 3т AE&T T31513 активно используется в городских и междугородних шиномонтажных мастерских. Благодаря низкому исполнению данную модель можно применять для подъема большинства известных автомобилей. Оборудование исключительно просто в использовании, поэтому с его эксплуатацией справится даже неопытный работник автосервиса.
Преимущества
- Высокая грузоподъемность подкатного профессионального домкрата, 3т AE&T T31513 позволяет поднимать большинство легковых автомобилей
- Плавный ход
- Высокая прочность корпуса
- Безопасное использование
- Долгий срок службы