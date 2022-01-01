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Домкрат подкатной T31513 AE&T 3т
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Домкраты
    Домкрат подкатной T31513 AE&T 3т
    Арт. aet_257
    Домкрат подкатной T31513 AE&T 3т
    Домкрат подкатной T31513 AE&T 3т
    Домкрат подкатной T31513 AE&T 3т
    Домкрат подкатной T31513 AE&T 3т
      Домкрат подкатной T31513 AE&T 3т
      Домкрат подкатной T31513 AE&T 3т
      Домкрат подкатной T31513 AE&T 3т
      Домкрат подкатной T31513 AE&T 3т

      Домкрат подкатной T31513 AE&T 3т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_257

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подкатной профессиональный домкрат, 3т AE&T T31513 активно используется в городских и междугородних шиномонтажных мастерских. Благодаря низкому исполнению данную модель можно применять для подъема большинства известных автомобилей. Оборудование исключительно просто в использовании, поэтому с его эксплуатацией справится даже неопытный работник автосервиса.

        Преимущества 

        • Высокая грузоподъемность подкатного профессионального домкрата, 3т AE&T T31513 позволяет поднимать большинство легковых автомобилей
        • Плавный ход
        • Высокая прочность корпуса
        • Безопасное использование
        • Долгий срок службы