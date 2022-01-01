Домкрат подкатной T31513 AE&T 3т

Преимущества

Высокая грузоподъемность подкатного профессионального домкрата, 3т AE&T T31513 позволяет поднимать большинство легковых автомобилей

Плавный ход

Высокая прочность корпуса

Безопасное использование

Долгий срок службы

Подкатной профессиональный домкрат, 3т AE&T T31513 активно используется в городских и междугородних шиномонтажных мастерских. Благодаря низкому исполнению данную модель можно применять для подъема большинства известных автомобилей. Оборудование исключительно просто в использовании, поэтому с его эксплуатацией справится даже неопытный работник автосервиса.