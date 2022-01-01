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Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т
    Арт. aet_2060
    Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т
    Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т
    Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т
    Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т
      Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т
      Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т
      Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т
      Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т

      Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_2060

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подкатной домкрат 3.5 т AE&T T31533 служит в автосарвисах и шиномонтажных мастерских для плавного подъема и опускания транспортного средства. Благодаря низкому подхвату возможно обслуживание легковых автомобилей с небольшим клиренсом. Модель отличается маневренностью и простотой эксплуатации. Рельефная поверхность опорной площадки гарантирует точную фиксацию груза.

        Преимущества 

        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы AE&T T31533
        • Защита от коррозии
        • Низкий подхват
        • Плавный ход
        • Специальная накладка на рабочей рукоятке