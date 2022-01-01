Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т

Преимущества

Высокое качество сборки

Долгий срок службы AE&T T31533

Защита от коррозии

Низкий подхват

Плавный ход

Специальная накладка на рабочей рукоятке

Подкатной домкрат 3.5 т AE&T T31533 служит в автосарвисах и шиномонтажных мастерских для плавного подъема и опускания транспортного средства. Благодаря низкому подхвату возможно обслуживание легковых автомобилей с небольшим клиренсом. Модель отличается маневренностью и простотой эксплуатации. Рельефная поверхность опорной площадки гарантирует точную фиксацию груза.