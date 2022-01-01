Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т
Арт. aet_2060
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Подкатной домкрат 3.5 т AE&T T31533 служит в автосарвисах и шиномонтажных мастерских для плавного подъема и опускания транспортного средства. Благодаря низкому подхвату возможно обслуживание легковых автомобилей с небольшим клиренсом. Модель отличается маневренностью и простотой эксплуатации. Рельефная поверхность опорной площадки гарантирует точную фиксацию груза.
Преимущества
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы AE&T T31533
- Защита от коррозии
- Низкий подхват
- Плавный ход
- Специальная накладка на рабочей рукоятке