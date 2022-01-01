Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный

Преимущества

Высокое качество сборки

Долгий срок службы AE&T T32002

Защита от коррозии

Плавный ход

Рукоятка эргономичной формы

Подкатной длинный домкрат 2 т AE&T T32002 служит в автосарвисах и шиномонтажных мастерских для плавного подъема и опускания автомобиля. Специальное покрытие защищает корпус модели от влияния коррозии в течение всего срока службы. Поворотные колеса способствуют маневренности и удобству передвижения по рабочей площадке. Прорезиненные накладки на рукоятке обеспечивают надежный захват без эффекта проскальзывания рук.