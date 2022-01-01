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Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный
    Арт. aet_2062
    Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный
    Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный
    Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный
    Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный
      Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный
      Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный
      Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный
      Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный

      Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_2062

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подкатной длинный домкрат 2 т AE&T T32002 служит в автосарвисах и шиномонтажных мастерских для плавного подъема и опускания автомобиля. Специальное покрытие защищает корпус модели от влияния коррозии в течение всего срока службы. Поворотные колеса способствуют маневренности и удобству передвижения по рабочей площадке. Прорезиненные накладки на рукоятке обеспечивают надежный захват без эффекта проскальзывания рук.

        Преимущества 

        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы AE&T T32002
        • Защита от коррозии
        • Плавный ход
        • Рукоятка эргономичной формы