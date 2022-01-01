Домкрат подкатной T32005 AE&T 5т

Преимущества

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Прочный металлический корпус

Устойчивость конструкции

Груз поднимается плавно, без рывков

Надежная фиксация груза

Профессиональный подкатной домкрат AE&T T32005 предназначен для быстрого поднятия нужной стороны транспортного средства. Также используется для снятия и установки отдельных агрегатов (двигатель, коробка передач). Максимальная грузоподъемность домкрата составляет 5 тонн. Колеса облегчают транспортировку приспособления. Применяется в частных автосервисах, шиномонтажах и станциях технического обслуживания.