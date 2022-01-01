Домкрат подкатной T32005 AE&T 5т
Арт. aet_256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1540х420х270
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Материал корпуса
|сталь
- Профессиональный подкатной домкрат AE&T T32005 предназначен для быстрого поднятия нужной стороны транспортного средства. Также используется для снятия и установки отдельных агрегатов (двигатель, коробка передач). Максимальная грузоподъемность домкрата составляет 5 тонн. Колеса облегчают транспортировку приспособления. Применяется в частных автосервисах, шиномонтажах и станциях технического обслуживания.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Прочный металлический корпус
- Устойчивость конструкции
- Груз поднимается плавно, без рывков
- Надежная фиксация груза