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Домкрат подкатной T32005 AE&T 5т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат подкатной T32005 AE&T 5т
    Арт. aet_256
    Домкрат подкатной T32005 AE&T 5т
    Домкрат подкатной T32005 AE&T 5т
    Домкрат подкатной T32005 AE&T 5т
    Домкрат подкатной T32005 AE&T 5т
      Домкрат подкатной T32005 AE&T 5т
      Домкрат подкатной T32005 AE&T 5т
      Домкрат подкатной T32005 AE&T 5т
      Домкрат подкатной T32005 AE&T 5т

      Домкрат подкатной T32005 AE&T 5т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_256

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1540х420х270
      Материал корпуса
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный подкатной домкрат AE&T T32005 предназначен для быстрого поднятия нужной стороны транспортного средства. Также используется для снятия и установки отдельных агрегатов (двигатель, коробка передач). Максимальная грузоподъемность домкрата составляет 5 тонн. Колеса облегчают транспортировку приспособления. Применяется в частных автосервисах, шиномонтажах и станциях технического обслуживания.

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Прочный металлический корпус
        • Устойчивость конструкции
        • Груз поднимается плавно, без рывков
        • Надежная фиксация груза