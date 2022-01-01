Домкрат подкатной Т32008 AE&T 8т
Арт. aet_255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1540х420х270
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Материал корпуса
|металл
- Подкатной домкрат AE&T 8т T32008 - профессиональное оборудование, которое предназначено для оснащения автосервисов, автомобильных и шиномонтажных мастерских. Приспособление поднимает грузы массой до 8 тонн на высоту до 580 мм. Данная модель уверенно фиксирует груз на заданной высоте, что обеспечивает высокий уровень безопасности при работе. Принцип действия подкатного домкрата основан на гидравлике, которая нагнетается в цилиндр возвратно поступательными движениями поршневым насосом. Все металлические элементы конструкции защищены от коррозии.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Прочный металлический корпус
- Устойчивость конструкции
- Груз поднимается плавно, без рывков
- Надежная фиксация груза