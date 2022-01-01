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Домкрат подкатной Т32008 AE&T 8т
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Домкраты
    Домкрат подкатной Т32008 AE&T 8т
    Арт. aet_255
    Домкрат подкатной Т32008 AE&T 8т

      Домкрат подкатной Т32008 AE&T 8т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_255

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1540х420х270
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подкатной домкрат AE&T 8т T32008 - профессиональное оборудование, которое предназначено для оснащения автосервисов, автомобильных и шиномонтажных мастерских. Приспособление поднимает грузы массой до 8 тонн на высоту до 580 мм. Данная модель уверенно фиксирует груз на заданной высоте, что обеспечивает высокий уровень безопасности при работе. Принцип действия подкатного домкрата основан на гидравлике, которая нагнетается в цилиндр возвратно поступательными движениями поршневым насосом. Все металлические элементы конструкции защищены от коррозии.

        Преимущества 

        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Прочный металлический корпус
        • Устойчивость конструкции
        • Груз поднимается плавно, без рывков
        • Надежная фиксация груза