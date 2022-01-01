Домкрат подкатной Т32008 AE&T 8т

Преимущества

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Прочный металлический корпус

Устойчивость конструкции

Груз поднимается плавно, без рывков

Надежная фиксация груза

Подкатной домкрат AE&T 8т T32008 - профессиональное оборудование, которое предназначено для оснащения автосервисов, автомобильных и шиномонтажных мастерских. Приспособление поднимает грузы массой до 8 тонн на высоту до 580 мм. Данная модель уверенно фиксирует груз на заданной высоте, что обеспечивает высокий уровень безопасности при работе. Принцип действия подкатного домкрата основан на гидравлике, которая нагнетается в цилиндр возвратно поступательными движениями поршневым насосом. Все металлические элементы конструкции защищены от коррозии.