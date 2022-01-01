Домкрат подкатной T32008A AE&T 2т полупроф
Арт. aet_1843
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Да
- Подкатной домкрат 2т AE&T T32008A представляет собой полупрофессиональное оборудование для быстрой замены автомобильных колес. Рельефная площадка исключает скольжение объекта в процессе подъема. Компактная модель оптимально подходит для перевозки в багажнике. Также для удобной транспортировки домкрата предусматриваются колеса (в том числе и роликовые) и рукоять.
Преимущества
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы
- Антикоррозийное покрытие
- Эффективность подкатного домкрата 2т AE&T T32008A в работе