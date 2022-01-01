Домкрат подкатной T32008A AE&T 2т полупроф

Преимущества

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Антикоррозийное покрытие

Эффективность подкатного домкрата 2т AE&T T32008A в работе

Подкатной домкрат 2т AE&T T32008A представляет собой полупрофессиональное оборудование для быстрой замены автомобильных колес. Рельефная площадка исключает скольжение объекта в процессе подъема. Компактная модель оптимально подходит для перевозки в багажнике. Также для удобной транспортировки домкрата предусматриваются колеса (в том числе и роликовые) и рукоять.