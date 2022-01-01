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Домкрат подкатной T32008A AE&T 2т полупроф
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат подкатной T32008A AE&T 2т полупроф
    Арт. aet_1843
    Домкрат подкатной T32008A AE&T 2т полупроф
    Домкрат подкатной T32008A AE&T 2т полупроф
      Домкрат подкатной T32008A AE&T 2т полупроф
      Домкрат подкатной T32008A AE&T 2т полупроф

      Домкрат подкатной T32008A AE&T 2т полупроф

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_1843

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подкатной домкрат 2т AE&T T32008A представляет собой полупрофессиональное оборудование для быстрой замены автомобильных колес. Рельефная площадка исключает скольжение объекта в процессе подъема. Компактная модель оптимально подходит для перевозки в багажнике. Также для удобной транспортировки домкрата предусматриваются колеса (в том числе и роликовые) и рукоять.

        Преимущества 

        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы
        • Антикоррозийное покрытие
        • Эффективность подкатного домкрата 2т AE&T T32008A в работе