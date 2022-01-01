Домкрат подкатной Т32010 AE&T 10т

Преимущества

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Прочный металлический корпус

Устойчивость конструкции

Груз поднимается плавно, без рывков

Надежная фиксация груза

Подкатной профессиональный домкрат AE&T T32010 применяется в шиномонтажах и на станциях технического обслуживания. Устройство служит для поднятия нужной стороны транспортного средства или каких-либо агрегатов (двигатель, коробка передач) для последующего ремонта или обслуживания. Колеса позволяют с легкостью перемещать домкрат по рабочей площадке. Процесс подъема происходит посредством усилия оператора на рычаг. Данная модель относится к разряду тяжеловесов и имеет максимальную грузоподъемность 10 тонн.