Домкрат подкатной Т32010 AE&T 10т
Арт. aet_250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Подкатной профессиональный домкрат AE&T T32010 применяется в шиномонтажах и на станциях технического обслуживания. Устройство служит для поднятия нужной стороны транспортного средства или каких-либо агрегатов (двигатель, коробка передач) для последующего ремонта или обслуживания. Колеса позволяют с легкостью перемещать домкрат по рабочей площадке. Процесс подъема происходит посредством усилия оператора на рычаг. Данная модель относится к разряду тяжеловесов и имеет максимальную грузоподъемность 10 тонн.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Прочный металлический корпус
- Устойчивость конструкции
- Груз поднимается плавно, без рывков
- Надежная фиксация груза