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Домкрат подкатной Т32010 AE&T 10т
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Домкраты
    Домкрат подкатной Т32010 AE&T 10т
    Арт. aet_250
    Домкрат подкатной Т32010 AE&T 10т
    Домкрат подкатной Т32010 AE&T 10т
      Домкрат подкатной Т32010 AE&T 10т
      Домкрат подкатной Т32010 AE&T 10т

      Домкрат подкатной Т32010 AE&T 10т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_250

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подкатной профессиональный домкрат AE&T T32010 применяется в шиномонтажах и на станциях технического обслуживания. Устройство служит для поднятия нужной стороны транспортного средства или каких-либо агрегатов (двигатель, коробка передач) для последующего ремонта или обслуживания. Колеса позволяют с легкостью перемещать домкрат по рабочей площадке. Процесс подъема происходит посредством усилия оператора на рычаг. Данная модель относится к разряду тяжеловесов и имеет максимальную грузоподъемность 10 тонн.

        Преимущества 

        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Прочный металлический корпус
        • Устойчивость конструкции
        • Груз поднимается плавно, без рывков
        • Надежная фиксация груза