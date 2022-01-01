Домкрат подкатной T32010A AE&T 2т в кейсе полупроф

Преимущества

Кейс для простоты хранения подкатного домкрата (2т, кейс) AE&T T32010A

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Антикоррозийное покрытие

Подкатной домкрат (2т, кейс) AE&T T32010A представляет собой компактную модель для ремонта и технического обслуживания автомобилей. Оборудование относится к полупрофессиональному типу и оптимально подходит для эксплуатации в небольшой автомастерской. На верхней части корпуса есть удобная рукоять для переноски. Колеса облегчают передвижение домкрата по рабочей площадке.