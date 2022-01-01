Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Домкрат подкатной T32010A AE&T 2т в кейсе полупроф
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат подкатной T32010A AE&T 2т в кейсе полупроф
    Арт. aet_1844
    Домкрат подкатной T32010A AE&T 2т в кейсе полупроф
    Домкрат подкатной T32010A AE&T 2т в кейсе полупроф
      Домкрат подкатной T32010A AE&T 2т в кейсе полупроф
      Домкрат подкатной T32010A AE&T 2т в кейсе полупроф

      Домкрат подкатной T32010A AE&T 2т в кейсе полупроф

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_1844

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подкатной домкрат (2т, кейс) AE&T T32010A представляет собой компактную модель для ремонта и технического обслуживания автомобилей. Оборудование относится к полупрофессиональному типу и оптимально подходит для эксплуатации в небольшой автомастерской. На верхней части корпуса есть удобная рукоять для переноски. Колеса облегчают передвижение домкрата по рабочей площадке.

        Преимущества 

        • Кейс для простоты хранения подкатного домкрата (2т, кейс) AE&T T32010A
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы
        • Антикоррозийное покрытие