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Домкрат подкатной Т32020 AE&T 20т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат подкатной Т32020 AE&T 20т
    Арт. aet_252
    Домкрат подкатной Т32020 AE&T 20т
    Домкрат подкатной Т32020 AE&T 20т
      Домкрат подкатной Т32020 AE&T 20т
      Домкрат подкатной Т32020 AE&T 20т

      Домкрат подкатной Т32020 AE&T 20т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_252

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подкатной домкрат AE&T 20т T32020 отличается маневренностью, простотой эксплуатации и отсутствием необходимости в сложном обслуживании. Инструмент поднимает грузы общим весом до 20 тонн. Домкрат нашел свое применение в шиномонтажных мастерских, автосервисах, на некоторых производствах и у автолюбителей. Приспособление легко перемещать по рабочей площадке благодаря наличию колес.

        Преимущества 

        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Прочный металлический корпус
        • Устойчивость конструкции
        • Груз поднимается плавно, без рывков
        • Надежная фиксация груза