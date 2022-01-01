Домкрат подкатной Т32020 AE&T 20т

Преимущества

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Прочный металлический корпус

Устойчивость конструкции

Груз поднимается плавно, без рывков

Надежная фиксация груза

Подкатной домкрат AE&T 20т T32020 отличается маневренностью, простотой эксплуатации и отсутствием необходимости в сложном обслуживании. Инструмент поднимает грузы общим весом до 20 тонн. Домкрат нашел свое применение в шиномонтажных мастерских, автосервисах, на некоторых производствах и у автолюбителей. Приспособление легко перемещать по рабочей площадке благодаря наличию колес.