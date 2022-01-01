Домкрат подкатной Т32020 AE&T 20т
Арт. aet_252
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Подкатной домкрат AE&T 20т T32020 отличается маневренностью, простотой эксплуатации и отсутствием необходимости в сложном обслуживании. Инструмент поднимает грузы общим весом до 20 тонн. Домкрат нашел свое применение в шиномонтажных мастерских, автосервисах, на некоторых производствах и у автолюбителей. Приспособление легко перемещать по рабочей площадке благодаря наличию колес.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Прочный металлический корпус
- Устойчивость конструкции
- Груз поднимается плавно, без рывков
- Надежная фиксация груза